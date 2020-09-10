Сотрудники пензенского СОБРа оценили новый полигон

10.09.2020 | 18:35

Состоялись первые практические занятия сотрудников пензенского СОБРа на новом полигоне, расположенном в Городищенском районе. Их задачей стало обезвредить бандитов и освободить заложников, которые находились в захваченном помещении. По легенде, один из бойцов получил ранение в ногу. Чтобы не дать ему истечь кровью, на месте делали перевязку.

После того как пострадавшего эвакуировали в безопасное укрытие, экстренную помощь оказали в военно-полевых условиях.

За происходящим наблюдал 1-й заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии Михаил Урасов. В регион он прибыл, чтобы проверить работу специальных подразделений и оценить новый ведомственный полигон, который отвечает всем современным требованиям.

На 12 гектарах служащие военной части, расположенной в Заречном, и бойцы Росгвардии будут проводить учения, в том числе с использованием бронетехники.

После посещения полигона Михаил Урасов отправился на встречу с руководством пензенского артиллерийского инженерного института.