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Общество

Пензенцы отпраздновали 357-летие родного города

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На главной площади областного центра несколько часов подряд выступали молодые таланты. Юные артисты поздравили родной город с днем рождения. Пензе - 357!

Пока участники творческих коллективов развлекали публику, рядом с ними обосновались молодые художники.

В нескольких шагах от площади Ленина, в сквере «Копилка пословиц», местные массовики-затейники развлекали детвору.

Толпы отдыхающих наводнили главную пешеходную улицу областного центра, ставшей в День города и сценой, и ярмаркой. Свой товар здесь представили сельские умельцы и ремесленники из разных городов.

А в сквере Дениса Давыдова прозвучали народные песни.

Не только артисты признались в этот день в своей любви к городу, в котором родились и выросли и они сами, и их дети.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ждем по 200 заболевших в день!

Гость||

Лихая удаль с привкусом смерти,веселое отчаяние.

Гость||

Яйца коню ещё не натерли?

Гость||

Социальная дистанция не соблюдалась. Пир во время пандемии. Пора менять мэра Пензы.

Гость||

Прекрасный праздник, столько счастливых людей, класс)))

Гость||

Гады, а мне запретили так как 65+. Цыгане были? Яйки коню тёрли?

Имя: Гость
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