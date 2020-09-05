Пензенцы отпраздновали 357-летие родного города

05.09.2020 | 18:00

На главной площади областного центра несколько часов подряд выступали молодые таланты. Юные артисты поздравили родной город с днем рождения. Пензе - 357!

Пока участники творческих коллективов развлекали публику, рядом с ними обосновались молодые художники.

В нескольких шагах от площади Ленина, в сквере «Копилка пословиц», местные массовики-затейники развлекали детвору.

Толпы отдыхающих наводнили главную пешеходную улицу областного центра, ставшей в День города и сценой, и ярмаркой. Свой товар здесь представили сельские умельцы и ремесленники из разных городов.

А в сквере Дениса Давыдова прозвучали народные песни.

Не только артисты признались в этот день в своей любви к городу, в котором родились и выросли и они сами, и их дети.