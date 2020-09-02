Певец Трофим порадовал пензенцев новыми песнями

02.09.2020 | 18:02

Марина Пьянова - медик во втором поколении. Поэтому, как только вспышка опасной инфекции добралась до региона, врач-дерматовенеролог бросилась на борьбу с коронавирусом.

Завотделением областного клинического центра спецвидов медицинской помощи почти полгода работает на передовой, за что и получила благодарственное письмо в рамках акции под названием «Спасибо».

«У нас не было ни минуты и ни секунды покоя. Все продолжается в той или в иной степени, заболеваемость сохраняется, количество больных может быть меньше, может быть больше. Мы пока все в той же «красной зоне», - рассказала Марина Пьянова.

Для нее каждая спасенная жизнь - это счастье, смерть пациента - личная трагедия, как и для других работников системы здравоохранения, которых чествовали на Юбилейной площади.

Ключи от четырех квартир и одной машины вручили отличившимся медикам. Спасибо сказали волонтерам, представителям Роспотребнадзора и МЧС, слова благодарности прозвучали и в адрес журналистов, бизнесменов - всех тех, кто в сложный эпидемиологический период не остался в стороне и чем мог помогал в борьбе с распространением инфекции.

Музыкальным подарком для собравшихся на Юбилейной площади стало выступление заслуженного артиста России, автора и исполнителя Сергея Трофимова.

Он порадовал жителей и гостей города новыми песнями и давно полюбившимися хитами, а также напомнил про 1 Сентября.

«Всех жителей Пензы и области, славного края, который родил столько всяких талантов русских, поздравляю с Днем знаний! В конце концов, России нужны творцы, люди, которые в будущем будут продвигать страну на самые высокие вершины мировой науки и мирового искусства, мировой инженерии», - отметил Сергей Трофимов.