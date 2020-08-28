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Общество

Пензенец объяснил запрещенные посты в Сети неустроенностью в жизни

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В Пензе 40-летнего горожанина оштрафовали за репосты и мемы в интернете. Они были направлены на возбуждение ненависти по признакам национальности.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку по поступившим из регионального УФСБ России материалам и выяснила, что пензенец разместил запрещенные фото, текст и мемы на открытой для всех странице в соцсети.

«Прокурор возбудил в отношении злоумышленника дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Горожанин пожаловался на неустроенность в жизни, толкнувшую его на проступок, и пояснил, что репостил изображения и писал к ним комментарии из-за прошлых конфликтов с представителями этих национальностей.

Судья оштрафовал пензенца на 10 000 рублей. Противозаконные материалы злоумышленник удалил со своей страницы и ограничил к ней доступ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что там с Чемодановкой?

Гость||

Хоппп. И ещё десяточка прилипла в бюджет. Какой оказывается "полезный" закон для простых смертных придумали. Прости Господи!

Это только чиновникам позволено словесно унижать свой народ, к примеру питаться макарошками, или государство не просило родителей вас рожать, и т.д.,и ничего, как с гуся вода. А тутА бац... и экстемизЬм.

Гость||

Гость писал(a):

Какой оказывается "полезный" закон для простых смертных придумали.
Ещё какой полезный. Может быть некоторые начнут задумываться о том, что пишут. Я бы ещё за мат в постах штрафовал.

Имя: Гость
Комментарий:

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