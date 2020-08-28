Пензенец объяснил запрещенные посты в Сети неустроенностью в жизни

28.08.2020 | 10:09

В Пензе 40-летнего горожанина оштрафовали за репосты и мемы в интернете. Они были направлены на возбуждение ненависти по признакам национальности.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку по поступившим из регионального УФСБ России материалам и выяснила, что пензенец разместил запрещенные фото, текст и мемы на открытой для всех странице в соцсети.

«Прокурор возбудил в отношении злоумышленника дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Горожанин пожаловался на неустроенность в жизни, толкнувшую его на проступок, и пояснил, что репостил изображения и писал к ним комментарии из-за прошлых конфликтов с представителями этих национальностей.

Судья оштрафовал пензенца на 10 000 рублей. Противозаконные материалы злоумышленник удалил со своей страницы и ограничил к ней доступ.