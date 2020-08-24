В Пензе разработали уникальную концепцию нового жилого комплекса

24.08.2020 | 14:22

Жилой комплекс «Лугометрия», пожалуй, самый передовой и инновационный проект группы компаний «Территория жизни».

Он подразумевает строительство 20 домов высотой от 12 до 22 этажей. В новостройках отметят новоселье порядка 17 тысяч человек. Кроме того, предусмотрено возведение двух детских садов, школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Концепция нового комплекса выходит далеко за рамки стандартного благоустройства территории.

«Лугометрия» - это жилая природа на карте Пензы, это луга и квадратные метры. На сегодня это самый большой проект комплексного освоения территории в черте города», - поясняет советник генерального директора группы компаний «Территория жизни» Роман Семенов.

Концепция нового комплекса строится на отношениях человека с природой, на совмещении гармонии и комфорта. Прежде всего речь идет о хорошей транспортной доступности, повышенном уровне безопасности, дизайнерском благоустройстве, собственной инфраструктуре, включающей в том числе smart-офисы и паркинг-центры.

Непоследнюю роль в перечне отличительных особенностей играет уникальный архитектурный вид каждого дома, который формируют уютные дворы-сады без машин. Концепция жилого комплекса «Лугометрия» - это целая философия, именно так должно выглядеть жилье нового комфорткласса.

«При разработке проекта мы поставили перед собой первоочередную задачу - выстроить комфортную атмосферу для жизни, чтобы природа и жители гармонично дополняли друг друга. Это уникальный микрорайон, какого еще не было в городе, с не менее уникальным благоустройством», - отметил заместитель генерального директора КПСК Сергей Драгомиров.

Жители «Лугометрии» получат не просто квартиры. В их распоряжении окажутся разнообразные центры притяжения: технологичные зоны отдыха, современные детские игровые комплексы, сады-дворы с бесплатным Wi-Fi для долгих прогулок, тематические ландшафтные парки, экотропы, площадки для занятий различными видами спорта и набережная цветов. Создатели нового комплекса продумали все и позаботились о максимальном комфорте в квартирах: обилии света, удобных планировках, наличии кладовых помещений.

Помимо функциональных преимуществ комплекса девелопер стремится создать атмосферу для развития добрососедских взаимоотношений. Этому способствуют комфортные места общего пользования, колясочные, санузлы прямо в подъезде и прочие удобства.

«Предлагать и продавать квартиры в таком жилом комплексе одно удовольствие! Появляется радость и у меня, и у клиентов. Школа, детский сад, тематические спортивные мероприятия, кинотеатр на свежем воздухе, эконаправленность в инфраструктуре, интеллектуальные детские площадки и, разумеется, природа в шаговой доступности», - делится своими эмоциями руководитель отдела продаж ЖК «Лугометрия» Елена Киселева.

Группа компаний «Территория жизни» всегда инвестирует в комфортную среду для жителей своих микрорайонов, открыта новому и, конечно, заинтересована в развитии бизнеса в нашем регионе. Именно поэтому застройщик готов помогать предпринимателям строить бизнес в уникальном жилом комплексе «Лугометрия».

«В жилом комплексе «Лугометрия» мы впервые в Пензе презентуем новый формат офисов - это smart-офис. Всего в двух минутах от вашей квартиры, на втором этаже, располагаются комфортные офисные помещения, в которых можно организовать рабочее пространство площадью от 27 до 115 кв. м. Это может быть небольшой офис для аутсорсера или целый коворкинг для совместной работы. Стоимость на инвестиционном этапе строительства составляет всего от 30 тыс. руб. за кв. м.

Также стоит отметить коммерческие помещения, расположенные на первых этажах жилых домов, которые сразу спроектированы как нежилые, их не нужно переоформлять. Они отличаются оптимальным использованием квадратных метров, что позволяет эффективно вести и развивать бизнес, получая доход. У каждого помещения есть свой отдельный вход, высота потолков - 4,2 метра, плюс на фасадах есть готовые площади под размещения вывесок. Покупателям передается помещение с предчистовой отделкой, им остается только оформить финальный дизайн своего помещения. Это делает объекты привлекательными для посетителей, удобными для эксплуатации и обслуживания со стороны собственников и арендаторов», - рассказал директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

Цена за жилую природу составляет от 48 000 рублей за кв. м. Познакомиться с предложением вы можете на сайте лугометрия.рф, по телефону +7 (8412) 28-28-07 и приехав в офис продаж по адресу г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 7.