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Общество

Пензенцам показали проект реконструкции Богоявленского храма

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Пензенская епархия сообщила о планах по реставрации Богоявленского храма. Эскиз опубликовали на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Как оказалось, проект реставрации храма Богоявления Господня был подготовлен в 2019-2020 году в качестве дипломной работы студентки кафедры «Градостроительство» одного из пензенских вузов.

«Работа выполнялась комплексно, предварительно был изучен архивный материал, проведен сопоставительный анализ архитектурных особенностей подобных храмов. В ходе обследования были сделаны важные открытия, позволяющие в дальнейшем не только подготовить полный проект реставрации, но и с точностью воспроизвести исторические параметры здания храма», - пояснили представители епархии.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим утвердил проект и отметил, что воссоздаваемый храм превзойдет своего предшественника по красоте и стилю и станет вторым по величине храмом города (после Спасского кафедрального собора).

Первый камень Богоявленского храма в Пензе был заложен почти 150 лет назад. В советские и последующие годы здесь располагался ДК железнодорожников, и здание эксплуатировалось по-разному (к примеру, работали кафе, ярмарки). В апреле 2019 года его вернули Русской православной церкви. Там открылся духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость||

Ещё в это вбухают миллиардов 10 при нищем населении России?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был заложен почти 150 лет назад
а 300 лет назад что там было может лучше это и надо возродить.

Гость||

Выбранный губернатор легко подарит жрецам миллиардов 15 из бюджета на новый торговый центр.

Все остальные проблемы в области давно решены

Гость||

Откула у бородачей деньги на такое сооружение?

Гость||

Опять будут тянуть народные деньги а чиновники будут оказывать максимальное содействие РПЦ. Лыко да мочало - начинай сначала.

Гость||

и так на каждом углу кому ходить-то

Гость||

Гость писал(a):

Откула у бородачей деньги на такое сооружение?
Деньги у прорабов от власти,а нищими не грамотными легче управлять.

Гость||

Только не из областного бюджета. Пусть жрецы в рясах в складчину реконструируют свой ТЦ.

Гость||

Гость писал(a):

а 300 лет назад что там было может лучше это и надо возродить.
а 400 лет назад там лес был.

Гость||

Гость писал(a):

а 300 лет назад что там было может лучше это и надо возродить.
РПЦ учитывает хронологию места только с момента закладки первого камня храма. Соответственно восстановление исторической справедливости в их понимании учитывает строго определённый промежуток времени.

Гость||

Зачем нам новый корпус онкологической больницы, лучше храм построим.

Гость||

Гость писал(a):

а 400 лет назад там лес был.
Логично воссоздать в том месте сквер или мини-парк.

Гость||

эксплуатировалось по-разному (к примеру, работали кафе, ярмарки) Ну так что не продолжили список, были детские кружки, секции, проводились концерты, бесплатно показывали кинофильмы, эээээх.

Гость||

Гость писал(a):

эксплуатировалось по-разному (к примеру, работали кафе, ярмарки) Ну так что не продолжили список, были детские кружки, секции, проводились концерты, бесплатно показывали кинофильмы, эээээх.
Они переписывают историю.

Гость||

пипл, скидывамся на кирпичики!

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Имя: Гость
Комментарий:

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