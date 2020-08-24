Пензенцам показали проект реконструкции Богоявленского храма

24.08.2020 | 09:27

Пензенская епархия сообщила о планах по реставрации Богоявленского храма. Эскиз опубликовали на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Как оказалось, проект реставрации храма Богоявления Господня был подготовлен в 2019-2020 году в качестве дипломной работы студентки кафедры «Градостроительство» одного из пензенских вузов.

«Работа выполнялась комплексно, предварительно был изучен архивный материал, проведен сопоставительный анализ архитектурных особенностей подобных храмов. В ходе обследования были сделаны важные открытия, позволяющие в дальнейшем не только подготовить полный проект реставрации, но и с точностью воспроизвести исторические параметры здания храма», - пояснили представители епархии.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим утвердил проект и отметил, что воссоздаваемый храм превзойдет своего предшественника по красоте и стилю и станет вторым по величине храмом города (после Спасского кафедрального собора).

Первый камень Богоявленского храма в Пензе был заложен почти 150 лет назад. В советские и последующие годы здесь располагался ДК железнодорожников, и здание эксплуатировалось по-разному (к примеру, работали кафе, ярмарки). В апреле 2019 года его вернули Русской православной церкви. Там открылся духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.