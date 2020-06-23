Пензенские дачники рассказали о большом урожае ягод

23.06.2020 | 19:12

Пришло время собирать ягодку опять. Небольшие дачные плантации сладкого душистого лакомства, дарованного природой, покраснели от нестерпимого желания попасть в рот любителям натурального продукта. У него много имен: клубника, земляника, «виктория». Каждый по-своему называет и культивирует это растение.

«У меня здесь помесь, даже с леса привезенная. Я ее пересадил с других мест - прямо с землей выкапываю и пересаживаю. Даже с ягодами», - рассказал дачник Игорь Дадонов.

Наевшись земляники досыта, дачники делятся излишками с желающими. Щедрость продавцов измеряется пластмассовыми стаканами.

«70 рублей и 90. Сейчас дешевле, урожая больше», - отметила Мария Владимировна.

Существует много способов сохранения клубники: варенье, компоты, морсы, заморозка на зиму. И все же свежая «виктория» не сравнится ни с чем.

«Я ее с молоком мешаю в блендере. Типа смузи - сейчас это модное слово», - поделился мужчина.

Через некоторое время придет время сбора урожая других вкусных культур. В этом году природа щедра.

«Малина скоро будет, крыжовник, смородина красная, черная, белая, черешня пошла, вишня будет, слива. Картошка уже цветет, лук есть, чеснок, помидоры цветут, огурцы есть. Все есть!» - перечислила женщина.