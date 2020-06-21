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Общество

В районах области продолжают фиксировать вспышки коронавируса

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По данным на воскресенье, 21 июня, в сводку муниципальных образований региона по зараженным коронавирусом жителям попали Пенза, Заречный и 12 районов. Об этом сообщил оперштаб.

Из 83 пациентов, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 19 - из Каменского района, 15 - из Пензы, 13 - из Лунинского района, 10 - из Мокшанского, 7 - из Колышлейского, 5 - из Сердобского, 4 - из Малосердобинского, по 2 - из Пачелсмкого, Кузнецкого и Городищенского, по 1 - из города Заречного, Лопатинского, Пензенского и Бессоновского районов.

Ранее сообщалось, что среди новых заболевших - 13 несовершеннолетних.

Общее количество зараженных на эту дату - 4 307, выздоровевших - 3 689, умерших - 34.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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