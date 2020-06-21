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Общество

Среди зараженных коронавирусом еще 13 несовершеннолетних

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В воскресенье, 21 июня, оперативный штаб Пензенской области сообщил, что среди 83 новых зараженных коронавирусом жителей региона 13 несовершеннолетних.

Это дети в возрасте 5 и 10 месяцев, 2 (двое), 6 (двое), 7, 8 лет, а также подростки 12, 13, 15 (двое) и 16 лет.

«Находится под наблюдением 5 814 человек, снято с наблюдения - 17 038», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За все время в вирусологической лаборатории обследовали 41 944 человека (провели 43 055 исследований), в лабораториях лечебной сети - 81 923 (88 404).

Общее количество зараженных - 4 307, выздоровевших 3 689, умерших - 34.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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