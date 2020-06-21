В области выявили более 80 новых случаев заражения вирусом

21.06.2020 | 10:48

В воскресенье, 21 июня, стало известно о 83 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области. Таким образом, общее количество инфицированных теперь составляет 4 307. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне подтвердилось 73 диагноза. Среди заболевших оказались 11 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. В Пензе и Мокшанском районе выявили одинаковое число зараженных за сутки - по 12 человек. 10 случаев зафиксировали в Колышлейском районе. На третьем месте Лопатинский и Башмаковский районы - по 9 новых пациентов.

Географию распространения 83 новых случаев оперативный штаб пока не обнародовал.

За весь период пандемии выздоровели 3 689 жителей региона, умерли - 34 (18 мужчин и 16 женщин).