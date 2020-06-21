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Общество

В области выявили более 80 новых случаев заражения вирусом

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В воскресенье, 21 июня, стало известно о 83 новых случаях заражения коронавирусом в Пензенской области. Таким образом, общее количество инфицированных теперь составляет 4 307. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне подтвердилось 73 диагноза. Среди заболевших оказались 11 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. В Пензе и Мокшанском районе выявили одинаковое число зараженных за сутки - по 12 человек. 10 случаев зафиксировали в Колышлейском районе. На третьем месте Лопатинский и Башмаковский районы - по 9 новых пациентов.

Географию распространения 83 новых случаев оперативный штаб пока не обнародовал.

За весь период пандемии выздоровели 3 689 жителей региона, умерли - 34 (18 мужчин и 16 женщин).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все ждут снижения !В Рязани 49, да когда же и у нас будет ?

Гость||

Может до конца месяца победят гадюку такую,опять голову поднимает.

Гость||

Все нормально

Гость||

Обсуждение новости закрыто

Гость||

Мы верим, верим.

Гость||

Так что там с "эпидемией"?

Или по факту оказалось, что это обычный грипп?

Гость||

11.00, у друга своего спроси - он расскажет.

Гость||

сходи в бурденко и спроси пациентов не грипп ли это?

Гость||

Предлагаю всем истеричкам включить мозг и подумать. Что на сегодня имеем: 4307 случаев заражения коронавирусом. Дабы пресечь истеричные вопли: а как же пневмония, а как же лечащиеся на дому, утроим эту цифру и будем считать, что заболевших у нас сказочными заболеваниями 12000 человек. Это составляет приблизительно 1 процент от численности населения. А теперь начинаем думать: нам говорили, что вирус сверх заразный и очень опасный. Примем во внимание, что у нас много способствующих распространению вируса факторов, а именно: общественный транспорт и никакая дисциплина населения. Если учитывать это, то у нас должны заболеть в тяжелых формах половина, а то и больше. Но мы этого не наблюдаем: вспоминаем про наше допущение в 12000 заболевших (1 процент), а также то, что из них единицы в тяжелом состоянии. То есть вирус не опасен для абсолютного большинства (99,99. %) людей. А теперь возьмём статистику Инвитро по антителам к коронавирусу, которая показала их наличие у 15 % анализов в среднем по России. И делаем вывод: каким-то образом минимум 15 % населения переболели этим вирусом и даже не подозревали об этом. То есть напрашивается очевидный вывод: вирус не опасен для абсолютного большинства и заразен на уровне других инфекций. А теперь заканчиваем истерики и спокойно выходим из режима ограничений и продолжаем жить нормальной жизнью.

Гость||

Да, это коварная гадость, тетя 47 лет, сопутствующих нет, кроме двух коронок на зубах. Болеет третий месяц, два валялась дома, лечили на дому, теперь увезли на скорой, уже почти месяц в больнице. О выписке речи не идёт. Так что, кто не верующий, подумайте. Она тоже говорила, что это так, а потом петушок клюнул, слова у неё по этому поводу уже другие.

Гость||

Спросите у тех кто лежит в больнице.грипп сезонная болезнь,а эта даже летом не кончается.для не верующих: спросите у тех кто мог бы ещё жить,но их уже не вернешь

Гость||

Да, это коварная гадость, тетя 47 лет, сопутствующих нет, кроме двух коронок на зубах. Болеет третий месяц, два валялась дома, лечили на дому, теперь увезли на скорой, уже почти месяц в больнице. О выписке речи не идёт. Так что, кто не верующий, подумайте. Она тоже говорила, что это так, а потом петушок клюнул, слова у неё по этому поводу уже другие.

Да петушок мозги вам поклевал и улетел. Истерить не надо, вирус не настолько опасен при нашем количестве заболевших

Гость||

Спросите у тех кто лежит в больнице.грипп сезонная болезнь,а эта даже летом не кончается.для не верующих: спросите у тех кто мог бы ещё жить,но их уже не вернешБ

Не надо ни у кого спрашивать, надо учиться думать и сопоставлять факты. Чего вам не дано

Гость||

Гость писал(a):

Предлагаю всем истеричкам включить мозг и подумать.
Гость писал(a):
Предлагаю всем истеричкам включить мозг и подумать.
Предлагаю Вам, пообщаться с людьми. А не из интернета выдёргивать цифры, и пересчитывать их на калькуляторе. У людей есть семьи, с которыми они общаются. И даже по Вашим выкладкам: вдруг кто то из родных не попадает в Ваши 99,9%? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское?

Гость||

Истерить не надо, вирус не настолько опасен при нашем количестве заболевших

Посмотрим на тебя, когда тебя на ивл положат. Но ты не бойся, все когда нибудь умрем.

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Имя: Гость
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