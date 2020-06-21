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Общество

Сотрудники МЧС напомнили пензенцам об опасности купания в Суре

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Жизнь на планете зародилась в воде, так что естественной потребностью живого организма в жаркие дни является омовение в прохладной реке. Однако не везде это делать безопасно. Поэтому сотрудники МЧС без устали бороздят Суру. То берег левый нужен им, то берег правый.

Стихийный пляж на острове Пески.

«Здесь купаться нельзя, здесь пляжа нет как такового, дно не исследовано. Понимаете, завтра не дай бог, здесь кто-то попадет, а глубина хорошая. А вам - домой. Сейчас запишу ваши фамилии - ваших родителей могут привлечь к административной ответственности. Ясно?» - обратился к отдыхавшим на воде сотрудник МЧС.

Те все поняли - и катера спасателей пошли против течения Суры.

В воде и на берегу снова дети без присмотра взрослых. Хорошо еще, что плавать умеют. Но произойти может всякое.

«Наша задача - сберечь вашу жизнь. Здесь вот мосток - у нас уже были случаи гибели людей», - рассказал спасатель.

В общем, лучше купаться на официальных пляжах, выбор которых пока невелик.

«На сегодня в городе Пензе принято три пляжа. Это пляж на реке Вядь, это ГПЗ и пляж в районе шестой больницы», - перечислил главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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