Пензенцам объяснили, почему сообщения от МЧС приходят не всегда

17.06.2020 | 19:00

Есть такая работа - население оповещать в случае угрозы чрезвычайной ситуации или о свершившейся ЧС. В данном случае пензенцы уже получили СМС о надвигающемся на область ненастье. Технология информирования абонентов следующая.

«Гидромет готовит прогноз, и нам приходит бюллетень. На завтра у нас объявляется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается гроза, возможен град», - сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по области Виталий Кузенькин.

При классификации происходящего синоптики используют такие понятия, как неблагоприятные и опасные погодные явления. Если скорость ветра ниже 25 метров в секунду - это первый случай, если выше - второй.

Информацию гидрометеорологи присылают сотрудникам МЧС, которые в течение 10 минут готовят СМС-заявку для оповещения населения. Ее отправляют в Нижний Новгород. И вот здесь может пройти неопределенное количество времени, прежде чем сообщение будет разослано абонентам. Задержка порождает жалобы, что о надвигающемся урагане или ливнях с градом люди заранее не узнали.

«Дело в том, что филиалы сотовых операторов, которые находятся на территории Пензенской области, не правомочны принимать решения по оповещения населения. На уровне Приволжского округа заключено соглашение между главным управлением по Нижегородской области и сотовыми операторами. Мы заявку отправляем в главное управление по Нижнему Новгороду, они присылают операторам», - пояснил Виталий Кузенькин.

Абоненты не могут отписаться от получения рассылок с оповещениями от МЧС, даже если их раздражают такие сообщения. Два раза и более об одной и той же ситуации СМС приходить не должно.