Пензенским православным предстоит 27-дневный Петров пост

14.06.2020 | 13:26

С 15 июня у православных начинается Петров пост, или, как его еще называют, Апостольский - в честь двух учеников Иисуса, Петра и Павла. Их почитают как одних из самых любимых и близких к Господу.

«Которые своим учением о Христе весь мир просветили. Конечно же, мы должны подражать их жизни, их любви к Богу, их вере», - отметил настоятель Петропавловской церкви г. Пензы Павел Матюшечкин.

Изначально Петров пост был установлен для тех христиан, которые по каким-то причинам не смогли соблюдать Великий.

«Главное в посте - это не то, какую пищу мы едим, хотя это тоже очень важно. Главное - это именно взаимоотношение с нашими близкими», - пояснил Павел Матюшечкин.

С понедельника православным рекомендуется воздержаться от пищи животного происхождения: мяса, молока и яиц. Их можно заменить на фрукты и овощи, а также на морепродукты. Рыба разрешена - кроме среды и пятницы.

Петров пост - один из четырех, установленных церковью для духовенства и верующих. Его продолжительность зависит от даты Пасхи. В 2020 году он 27-дневный и заканчивается 11 июля. А 12-го отмечается праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.