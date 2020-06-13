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Общество

В новом помещении музея каменских поисковиков монтируют экспозицию

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Уникальный каменский музей отметил новоселье. Он был создан силами местных поисковиков несколько лет назад.

«Получили подарок - помещение под музей. Раньше музей у нас уже был военно-патриотического клуба «Сапсан», где собирались экспонаты, привезенные из различных поисковых экспедиций. Но места уже становилось мало», - рассказал руководитель клуба «Сапсан» Валентин Данилушкин.

Новое помещение отремонтировали, установили мебель. Полным ходом идет монтаж экспозиции.

«Будут располагаться тематические стенды, посвященные дивизиям, которые были сформированы на Пензенской земле. Конечно, упор делается на краеведческий материал. Есть музеи гораздо богаче, с более обширной экспозицией, но суть в том, что представленное здесь собрано руками детей», - добавил Валентин Данилушкин.

В 2020 году по понятным причинам все экспедиции каменского поискового отряда были отменены. Но руководитель клуба «Сапсан» надеется, что его воспитанникам еще удастся выбраться на раскопки и пополнить экспозицию музея.

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