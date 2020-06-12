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Общество

В Пензе юные патриоты украсили окна своих домов

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Школьники постарались порадовать своих земляков. Пусть и нельзя отметить день России всем вместе на торжественных мероприятиях и народных гуляньях, зато можно создать настроение землякам с помощью рисунков и украшений на окнах и балконах.

«Приятно смотреть, когда творческие люди занимаются чем-то хорошим, хоть как-то облагораживают нашу Пензу», - отметил молодой человек.

«Самое главное, что дети рисуют с душой. Растут патриоты нашей страны», - подчеркнула женщина.

«Детишки делают творчество - это однозначно хорошо. Мне нравятся эти рисунки. Молодцы ребята, пускай движутся в своем направлении», - прокомментировал прохожий.

Горожане рассматривали украшенные к празднику окна детской художественной школы № 3. Правда, работами учеников их оформляли педагоги. Учреждение дополнительного образования закрыто, и общение воспитанников и их наставников происходит исключительно в соцсетях. Тем не менее юные таланты охотно поддержали всероссийскую акцию и также вывесили свои работы дома.

«Изображали ласточку, свою семью. Из сердечек складывали флаг и фотографировали через это сердечко город, что они видят из окна, писали текст о городе, о своих впечатлениях, как они его любят, выражали благодарность», - поделилась преподаватель детской художественной школы № 3 г. Пензы Ирина Щелокова.

Все работы юных патриотов можно увидеть в соцсетях. Их фотографии опубликованы с хештегом #ОкнаРоссии.

«С праздником, с Днем России! Пусть впереди Россию ждет только светлое будущее и процветание. Пусть зеленеют ее луга, а леса наполняются щебетом птиц. Пусть в искренних сердцах ее людей звучит задушевная русская песня! Живи, Россия, ты наша любовь и надежда!» - пожелала участница акции Анна Бумажнова.

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