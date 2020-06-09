Горводоканал увеличит численность сотрудников кол-центра

09.06.2020 | 16:06

Повышение качества обслуживания является одной из приоритетных задача Горводоканала. Для этого руководством компании было принято решение о расширении штата действующего кол-центра.

Это позволит сократить время ожидания клиентов при обращении по телефону, тем самым улучшив систему обратной связи с потребителями услуг.

Сейчас в кол-центре ежедневно работает четыре специалиста. В июне планируется расширить численный состав данной службы до шести человек, новые сотрудники уже проходят обучение.

На телефон горячей линии ежемесячно поступает более 13 тысяч звонков. Увеличение штата будет способствовать уменьшению нагрузки на одного работника.

Позвонив по номеру 8 (8412) 20-00-19, любой житель Пензы может решить вопросы, связанные с начислениями, передать показания приборов учета и оставить заявку на опломбировку счетчиков. Также физические и юридические лица могут получить подробную информацию по заключению договоров как на водоснабжение и водоотведение, так и на технологическое присоединение.

Кол-центр оснащен современной компьютерной техникой, программным обеспечением и каналами связи. Телефон горячей линии доступен с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед.

После соединения нужно ввести добавочный номер для связи со специалистом: 1 - аварийно-диспетчерская служба, 2 - по вопросам начисления оплаты, 3 - передать показания индивидуальных приборов учета (робот), 4 - для заключения договоров на водоснабжение, водоотведение и технологическое присоединение, 5 - по вопросам опломбировки счетчика.

Подробная информация и другие новости, связанные с водоснабжением и водоотведением в городе Пензе, - на официальном сайте ООО «Горводоканал» penzavodokanal.ru, а также в социальных сетях: vk.com, www.instagram.com/gorvodokanal_penza.