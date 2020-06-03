Из Пензы в Крым отправился первый самолет с пассажирами

03.06.2020 | 18:10

Из Пензы в Симферополь отправились первые в летнем сезоне пассажиры. Рейс из аэропорта имени Виссариона Белинского в Крым самолетом осуществила иркутская авиакомпания.

«Билеты купила еще в феврале - планировала отпуск. Пришло сообщение, что рейс перенесся с 1 июня на 3-е. Очень рады, что он состоялся», - отметила пассажир Татьяна.

Одним рейсом улетело более 50 транзитников из Москвы и 21 турист из Пензы. В зале ожидания все были в защитных масках, некоторые - еще и в перчатках. После объявления посадки счастливые путешественники отправились к воздушному борту.

«Очень довольны. Мы там живем. Нормально все, там очень хорошо», - рассказала пассажир Раиса Кондратьева.

Рейс в Крым руководство воздушной гавани обозначило как пробный: все зависит от активности пассажиров.

«Наладится тогда, когда будет потребность в авиационных перевозках. А она будет, когда регионы начнут между собой общаться. Пока - в ожидании», - пояснил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

6 июня планируется отправить авиарейс в Сочи.