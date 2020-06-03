Из Пензы в Крым отправился первый самолет с пассажирами

Из Пензы в Симферополь отправились первые в летнем сезоне пассажиры. Рейс из аэропорта имени Виссариона Белинского в Крым самолетом осуществила иркутская авиакомпания.
«Билеты купила еще в феврале - планировала отпуск. Пришло сообщение, что рейс перенесся с 1 июня на 3-е. Очень рады, что он состоялся», - отметила пассажир Татьяна.
Одним рейсом улетело более 50 транзитников из Москвы и 21 турист из Пензы. В зале ожидания все были в защитных масках, некоторые - еще и в перчатках. После объявления посадки счастливые путешественники отправились к воздушному борту.
«Очень довольны. Мы там живем. Нормально все, там очень хорошо», - рассказала пассажир Раиса Кондратьева.
Рейс в Крым руководство воздушной гавани обозначило как пробный: все зависит от активности пассажиров.
«Наладится тогда, когда будет потребность в авиационных перевозках. А она будет, когда регионы начнут между собой общаться. Пока - в ожидании», - пояснил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
6 июня планируется отправить авиарейс в Сочи.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А когда они приземлились , что их ожидало? Рейс Москва - Краснодар мариновали в Краснодаре 6 часов и предложили всем незарегистрированным в Краснодаре пройти в обсерватор на две недели!! Или штраф от 15-40 тыс . А по телевизору тоже все красиво рассказали?