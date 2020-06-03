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Общество

Из Пензы в Крым отправился первый самолет с пассажирами

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Из Пензы в Симферополь отправились первые в летнем сезоне пассажиры. Рейс из аэропорта имени Виссариона Белинского в Крым самолетом осуществила иркутская авиакомпания.

«Билеты купила еще в феврале - планировала отпуск. Пришло сообщение, что рейс перенесся с 1 июня на 3-е. Очень рады, что он состоялся», - отметила пассажир Татьяна.

Одним рейсом улетело более 50 транзитников из Москвы и 21 турист из Пензы. В зале ожидания все были в защитных масках, некоторые - еще и в перчатках. После объявления посадки счастливые путешественники отправились к воздушному борту.

«Очень довольны. Мы там живем. Нормально все, там очень хорошо», - рассказала пассажир Раиса Кондратьева.

Рейс в Крым руководство воздушной гавани обозначило как пробный: все зависит от активности пассажиров.

«Наладится тогда, когда будет потребность в авиационных перевозках. А она будет, когда регионы начнут между собой общаться. Пока - в ожидании», - пояснил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

6 июня планируется отправить авиарейс в Сочи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А когда они приземлились , что их ожидало? Рейс Москва - Краснодар мариновали в Краснодаре 6 часов и предложили всем незарегистрированным в Краснодаре пройти в обсерватор на две недели!! Или штраф от 15-40 тыс . А по телевизору тоже все красиво рассказали?

Гость||

Гость писал(a):

А когда они приземлились , что их ожидало? Рейс Москва - Краснодар мариновали в Краснодаре 6 часов и предложили всем незарегистрированным в Краснодаре пройти в обсерватор на две недели!! Или штраф от 15-40 тыс . А по телевизору тоже все красиво рассказали?

Собрали всех пассажиров с детьми в одном зале, ни мест для сидения, ни воды . И держали там, пока всех 186 пассажиров не проверили на предмет регистрации, пока не заполнили все протоколы. Это рейс 1 июня. И те, кто отказался от обсервации получили протоколы о штрафах

Гость||

Гость писал(a):

А когда они приземлились , что их ожидало? Рейс Москва - Краснодар мариновали в Краснодаре 6 часов и предложили всем незарегистрированным в Краснодаре пройти в обсерватор на две недели!! Или штраф от 15-40 тыс .
Как вы замучили своими пугалками. Можешь не беспокоиться, всё хорошо вино вкусное и море теплое )

Гость||

3 июня в Крыму море теплое?))) Наверное, такое жe теплое, как и чистое.)))

Гость||

Плюс 16 и говно плавает

Гость||

Гость писал(a):

Плюс 16 и говно плавает
Нытик и зануда и в своем супе постоянно находит какашки )))

Гость||

Хочу на море!!!

Гость||

чо там делать ? сейчас уезжать без нужды в другой регион - себе проблемы найти.

Гость||

Зачем они там в Крыму нужны? Коронавирус свой пензенский распространять? Маски пензяки не хотят носить, поэтому пусть едут назад к себе в Пензу.

Имя: Гость
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