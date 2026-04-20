В мае беременным и кормящим начнут выдавать молоко и творог

В мае в Пензе начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы кормящим матерям и беременным из малообеспеченных и многодетных семей, сообщил глава города Олег Денисов.

Им предоставят по 18 упаковок молока жирностью 3,2% (по 200 мл, почти 3,7 кг) и 12 пачек 5%-ного творога (по 100 г, итого 1,2 кг).

«Получить помощь могут беременные со сроком более 28 недель, состоящие на учете в городских медучреждениях. Кормящие - с момента выписки из роддома и до достижения малышом возраста 4 месяцев, при наличии справки о грудном вскармливании», - уточнил Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Продукты можно будет получить 2 раза в месяц равными частями в пунктах выдачи МАУ «Детское и лечебное питание»: с 3-го по 15-е число и с 16-го по последнее число месяца.

«Поддержку окажем малообеспеченным семьям, чей доход не превышает 31 818 рублей на человека, и многодетным независимо от материального положения. При подсчете количества детей учтем в том числе совершеннолетних до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательных учреждениях», - добавил глава Пензы.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать заявление через портал соцзащиты. Задать вопросы можно по телефону 70-03-73 (социальное управление).