В Заречном на Радоницу организуют автобусные рейсы до кладбища

В Заречном на Радоницу (вторник, 21 апреля) организуют рейсы автобусов до муниципального кладбища и обратно. В этот день православные верующие навещают могилы умерших родственников и близких

По информации АО «Автотранс», транспорт будет ходить с 8:00 до 14:00 с интервалом 30 минут от КПП № 5 и КПП № 11.

Ранее стало известно о запуске 7 автобусов большого класса до Восточного кладбища. Они будут принимать пассажиров с 7:00 до 15:00 на Привокзальной площади и высаживать на улице Осенней.

В Кузнецке транспорт до кладбища в Зеленом Шуме станет отправляться от ТЦ «Галина» (ул. Белинского, 136) в 8:00, 10:00 и 12:00.

В Пензенской области Радоница официально признана нерабочим днем. Отдыхают, как правило, сотрудники бюджетных организаций.

Это первый день после Светлой седмицы (неделя после Пасхи), когда разрешается служить панихиды и поминать усопших гласным образом.