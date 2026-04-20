В Пензенской области 3 844 донора получили ежегодную выплату
В Пензенской области в 2026 году 3 844 почетных донора получили денежную выплату в размере 19 497 рублей. Она полагается тем, кто награжден соответствующим нагрудным знаком.

Почетными донорами становятся люди, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты более 40 раз; сдавшие кровь более 25 раз и плазму крови более 40 раз; сдавшие кровь менее 25 раз и плазму более 60 раз.

«Для получения ежегодной денежной выплаты гражданам необходимо предоставить в органы социальной защиты населения удостоверение личности и документ, подтверждающий награждение нагрудным знаком либо наличие соответствующего статуса», - отметили в региональном минтруде.

Деньги поступают на расчетные счета граждан раз в год до 1 апреля.

В 2025 году в Пензенской области собрали 20 546 литров цельной донорской крови. По сравнению с 2024-м на 20% увеличился объем заготовки клеток крови, на 8% вырос объем заготовки эритроцитосодержащих сред.

