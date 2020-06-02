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Общество

Пензенец отдал бывшей жене 3 миллиона, чтобы продать дом

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Три миллиона рублей остался должен бывшей жене 49-летний житель Пензы. Такое решение вынес суд, разделив совместно нажитое имущество супругов после их развода.

Однако пензенец не стремился как можно быстрее отдать деньги своей бывшей. Он часто менял адреса и работу, а оплату производил нерегулярно.

Судебный пристав-исполнитель направил в Росреестр запрос о наличии у должника недвижимости. Как выяснилось, у мужчины в собственности числится дом. Он оказался единственным имуществом мужчины, поэтому пристав не мог обратить на него взыскание, однако вынес постановление о запрете регистрационных действий.

Когда владелец жилища решил его продать, то для того, чтобы зарегистрировать сделку в Росреестре, ему пришлось уплатить всю задолженность вместе с исполнительским сбором.

«Ограничение отменено, решение суда исполнено, а деньги перечислены взыскателю», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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