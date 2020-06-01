Главы администраций в Мокшанском районе незаконно наняли своих мужей

В Мокшанском районе главы администраций Чернозерского и Успенского сельсоветов устроили своих супругов водителями в органы местного самоуправления, за что их привлекли к ответственности.

Факты конфликта интересов выявила прокуратура во время проверки.

Чиновницы не должны были устраивать на данные должности своих мужей, так как это противоречит требованиям закона «О противодействии коррупции», проигнорировав который они могли принимать решения об их зарплате, поощрениях и наложении на них дисциплинарных взысканий.

«По итогам проверок прокурор района внес в представительные органы указанных поселений представления об устранении нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В результате заботливых жен привлекли к дисциплинарной ответственности. Трудовые договора с водителями расторгнуты.