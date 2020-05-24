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Общество

В Пензенской гордуме обсудили судьбу летних детских лагерей

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Пернатые совсем осмелели, они чувствуют себя полноправными хозяевами на территории, где когда-то раздавался детский смех и шутки. Теперь в лагере «Романтик» совсем не до романтики, уже несколько лет в него не приезжают на отдых ребятишки.

И, вероятно, больше не приедут. Лагерь на консервации и, похоже, не вернется к прежней работе. О дальнейшей судьбе места отдыха говорили на заседании комиссии городской думы.

Депутаты периодически интересуются планами мэрии на объект. Изначально он был трудовым: школьники и студенты во время каникул помогали работникам совхоза выращивать и собирать урожай. В промежутках между сельхоззаданиями молодежь была занята спортом, творчеством. Затем отработку на полях отменили, и в лагерь приезжали просто отдыхать.

Однако требования к организации детского досуга изменились, говорят чиновники, и сейчас в «Романтике» нельзя устраивать смены.

«Консервация - это упадок, разрушение и так далее. Планируем мы дальше использовать этот лагерь, не планируем? Если не планируем, тогда имеет смысл его продать, если он не совсем еще развалился, потому что без присмотра и без ухода он в цене явно не растет», - признал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Я бы сделал так, чтобы лагерь «Романтик» можно было, как вы сказали, продать, но с условием того, что эти деньги должны быть направлены исключительно на организацию отдыха и оздоровления. Может быть, на лагерь «Орленок» - более перспективный», - выразил свое мнение заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Но и данный объект уже четвертый год подряд не функционирует, тоже дожидается своей участи. Еще в 2017-м в Ахуны приезжали чиновники: «Орленок» - лагерь, подведомственный управлению образования.

«По современным требованиям, должны быть туалетные комнаты, душевые в корпусах, где размещены дети. Комнаты должны быть рассчитаны на четырех человек максимум», - перечислил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев. По его словам, все нормы, с точки зрения санэпидемстанции, были нарушены.

Таким, как прежде, лагерь не мог оставаться. Тогда говорили о подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию «Орленка». Его хотели видеть иным.

«Капитальные объекты - трехэтажные корпуса, все они отапливаемые, соответствующие строительным и санитарным нормам. Инженерная инфраструктура будет вся новая. Главное - что точки подключения, источники здесь есть», - описал планы начальник Управления архитектуры и строительства г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Для реализации замыслов необходимо попасть в федеральную программу по развитию детского отдыха.

«Планируется к тем 37 000 квадратных метров добавить еще 45 000 (это в Ахунах), чтобы получить лагерь не на 250 мест, каким был когда-то «Орленок», а на 500. Увеличить количество детей, которые могли бы оздоравливаться», - пояснил Сергей Волков.

Пока же эту задачу выполняют два муниципальных лагеря - «Юность» и «Строитель».

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