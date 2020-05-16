Пензенские медики просят граждан не заниматься самолечением

16.05.2020 | 18:00

Цифры свидетельствуют о безразличии пензенцев к свирепствующему на территории региона вирусу. За неделю почти 300 человек оказалось на больничной койке, за последние сутки еще у 56 жителей Сурского края диагностировали опасную инфекцию. А общее число зараженных перевалило за 1 000.

COVID-19 поражает людей разного возраста, ни щадя ни детей, ни стариков. Последним следует быть особенно внимательными к своему здоровью. Президент России Владимир Путин поручил властям всех субъектов страны сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Медики просят граждан не заниматься самолечением.

«При повышении температуры, недомогании, кашле, першении в горле обязательно сразу обращайтесь к врачу. Врачи примут правильное решение: продолжить терапию дома или при ухудшении состояния, при быстром развитии заболевания доставить в лечебное учреждение», - рекомендовал главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

В областной больнице выхаживают самых тяжелых пациентов со всей области. Реанимационного отделения на 60 коек оказалось недостаточно, пришлось разворачивать 30 дополнительных.

Судя по всему, главное сражение с вирусом еще впереди. И на этом поле боя лучшим оружием населения становятся средства индивидуальной защиты.

«Сейчас все зависит только от нас. Если мы будем строго исполнять данные правила, то сможем побороть распространение этой инфекции. Если мы ничего делать не будем, тогда заболеваемость станет расти, больницы - переполняться, а нам, медицинским работникам, будет очень тяжело оказывать помощь всем поступающим больным», - разъяснил Вячеслав Космачев.

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен пока до 1 июня, если эпидемиологическая обстановка не изменится.