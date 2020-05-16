Общество

Пензенские медики просят граждан не заниматься самолечением

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Цифры свидетельствуют о безразличии пензенцев к свирепствующему на территории региона вирусу. За неделю почти 300 человек оказалось на больничной койке, за последние сутки еще у 56 жителей Сурского края диагностировали опасную инфекцию. А общее число зараженных перевалило за 1 000.

COVID-19 поражает людей разного возраста, ни щадя ни детей, ни стариков. Последним следует быть особенно внимательными к своему здоровью. Президент России Владимир Путин поручил властям всех субъектов страны сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Медики просят граждан не заниматься самолечением.

«При повышении температуры, недомогании, кашле, першении в горле обязательно сразу обращайтесь к врачу. Врачи примут правильное решение: продолжить терапию дома или при ухудшении состояния, при быстром развитии заболевания доставить в лечебное учреждение», - рекомендовал главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

В областной больнице выхаживают самых тяжелых пациентов со всей области. Реанимационного отделения на 60 коек оказалось недостаточно, пришлось разворачивать 30 дополнительных.

Судя по всему, главное сражение с вирусом еще впереди. И на этом поле боя лучшим оружием населения становятся средства индивидуальной защиты.

«Сейчас все зависит только от нас. Если мы будем строго исполнять данные правила, то сможем побороть распространение этой инфекции. Если мы ничего делать не будем, тогда заболеваемость станет расти, больницы - переполняться, а нам, медицинским работникам, будет очень тяжело оказывать помощь всем поступающим больным», - разъяснил Вячеслав Космачев.

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен пока до 1 июня, если эпидемиологическая обстановка не изменится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Навряд ли изменится до июня :-)

Гость||

лучше самолечение. НЕ верю уже ничему и никому

Д-р Шаффхаузен||

Команда ученых написала: "Наличие вирусов в сперме может быть более распространенным, чем известно сейчас. Нельзя считать, что традиционные вирусы, которые не передаются половым путем, совершенно отсутствуют в секреции половых органов"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Цифры свидетельствуют о безразличии пензенцев к свирепствующему на территории региона вирусу. За неделю почти 300 человек оказалось на больничной койке, за последние сутки еще у 56 жителей Сурского края диагностировали опасную инфекцию. А общее число зараженных перевалило за 1 000.
Снова дезинформация из этих 1041 чел. 10 умерло и 736 выздоровело ,значит больных коронавирусом всего 295 человек!!!!! Режим повышенной готовности введен по Ковиду -19 ,а не по всем лёгочным и инфекционным заболеваниям .Вот и считайте только таких больных,если же официальные цифры статистике не точны и вы отсылаете в Москву заниженные,значит Министра здравоохранения области и губернатора как начальника штаба надо привлечь к уголовной ответственности,если же цифры верны ,то нечего нагнетать панику.

Гость||

Хватит писать бред.

Мотто-нвости (гость)||

В Германии народ вышел из арестованных домов и сегодня добился отмены изоляции по всей стране.

Гость||

А в если бы в области ввели чс карантин столько же было больных?

Гость||

Как же не хочется терять 220 тысяч на каждого "больного" вирусом. Не завмсимо от тяжести симптомов.

Гость||

Ты тоже там был?Опыт уже есть?!Выходи на площадь-добивайся отмены самоизоляции!!Ура!

Гость||

Гость писал(a):

Ты тоже там был?Опыт уже есть?!Выходи на площадь-добивайся отмены самоизоляции!!Ура!
Там народ буржуазный, более самостоятельный. А при криптосоциализме преобладает насилие власти.

Имя: Гость
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