В Каменском районе реконструировали воинский мемориал

09.05.2020 | 18:30

В селе Федоровка Каменского района ко Дню Победы реконструировали мемориал, который был построен более 30 лет назад.

«Старый памятник был сложен из кирпича, он, конечно, крошится. Основания хорошего не было, верхняя часть памятника покосилась, и выровнять уже было невозможно - он «убегал» на 20-30 сантиметров», - рассказал мастер Александр Челышев.

Поэтому было принято решение убрать его и установить на этом месте более прочную конструкцию.

«Новый памятник - бетон (9 кубов), арматура, как положено, затем - металлокаркас, керамогранит», - пояснил глава Федоровского сельского совета Евгений Андосов.

«Буквы - на каркасе, прикручены на шпильках. На верху памятника есть люк, через который можно туда попасть и подправить крепления или, если понадобится, демонтировать», - добавил Александр Челышев.

В 2020 году 9 Мая проходит без масштабных гуляний, но местные власти уверены, что люди все равно потянутся сюда - если не в День Победы, то чуть позже.

«В условиях изоляции будут приходить, возлагать цветы, потому что память вечна. Праздник будет, хоть и без больших народных собраний. Все это - в душах», - отметил глава администрации Федоровского сельсовета Алексей Жиганов.