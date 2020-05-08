В Пензе официальные торжества состоятся в онлайн-режиме

08.05.2020 | 19:12

Никакой коронавирус не сможет помешать пензенцам достойно отметить 75-ю годовщину Великой Победы. Все запланированные официальные торжества и праздничные концерты состоятся, но пройдут в онлайн-режиме и без присутствия ветеранов и участников войны, а также массового скопления людей. Они будут транслироваться на местных телеканалах и в социальных сетях.

Всех жителей города призывают оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

В 8:00 во всех районах областного центра на мемориальных кладбищах пройдет возложение венков на могилы солдат.

В 10:00 в храме-часовне Архистратига Михаила на проспекте Победы начнется панихида по павшим воинам.

Затем в 10:45 губернатор и первые лица области и города возложат цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

Жители региона смогут присоединиться к шествию «Бессмертного полка», не выходя из дома, - оно также будет проходить в онлайн-формате. Для этого достаточно заполнить анкету и загрузить фото своего героя на сайт polkrf.ru, в социальных сетях или просто выставить портрет в окне.

Народная музыкальная акция «Окно Победы» будет проведена в Пензе на 9 Мая два раза - в 12:00 и в 19:00. В это время жителям предлагается, стоя у окна или на балконе, исполнить песню «День Победы».

В 21:00 любой желающий сможет принять участие в акции «Фонарик Победы». Для этого нужно погасить свет в комнате и включить фонарик в окне. Флешмоб организуется вместо ежегодного праздничного салюта, которого в 2020 году в Пензе не будет.