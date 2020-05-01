В Пензенской области общее число заразившихся на 1 мая - 448

01.05.2020 | 18:36

Третьи сутки подряд статистика распространения коронавируса на территории Пензенской области такова: +42 новых случая.

Общее число заразившихся на 1 мая - 448; выписаны 132 человека; скончавшихся - 7; 309 остаются в больницах. В медицинские учрежденияя помещены и несколько сотен жителей, у которых не менее коварное заболевание.

«Мы рассматриваем все внебольничные пневмонии как ковидовские, лечим их по алгоритму ковидовских и по результатам видим, что поступаем правильно, когда идем по более сложному варианту», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Специалисты регионального минздрава не исключают, что после майских праздников возможно увеличение числа зараженных коронавирусом.

«Цепочку распространения коронавирусной инфекции нужно прервать. Необходимо заняться именно соблюдением узкого круга общения, не нужно ходить в гости, не нужно ездить на шашлыки, не нужно увлекаться большим кругом людей. Нужно сохранить свое здоровье, здоровье детей и пожилых», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Именно представителей старшего поколения больше среди пациентов с диагнозом COVID-19.

Пока коронавирус обходит стороной лишь один район - Неверкинский. Там не зарегистрировано ни одного случая заражения новой инфекцией.