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Общество

В Пензе почти полностью отреставрировали легендарный Т-34

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«Его вскрыли, посмотрели, оценили его техническое состояние. По предварительным данным, есть большие шансы, что он будет восстановлен», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Его слова оказались пророческими. На своей странице в Instagram министр выложил видео, подтверждающее, что дизельный двигатель легендарного Т-34 - танка Победы - заработал и теперь боевая машина на ходу.

Пока без башни он уже резво перебирает своими отремонтированными гусеницами. Пройдет несколько дней - и танк будет полностью отреставрирован. Напомним, что дело началось в июле 2019-го. Машину сняли с постамента у краеведческого музея, где она находилась с 1981 года, и перевезли в литейный цех одного из пензенских заводов. Работа предстояла колоссальная.

«Мелкие детали, которые находятся в машине, за долгое время подверглись коррозии и не подлежат восстановлению, то есть придется искать чертежи и по ним восстанавливать», - рассказал директор по спецпроизводству литейно-механического завода Александр Демкин.

Одной из главных сложностей было отсутствие конструкторской документации на некоторые узлы и агрегаты. Но это не помешало провести необходимые для реанимации танка работы.

Кстати, он участия в сражениях Великой Отечественной войны не принимал, его выпустили в 1946 году.

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Гость||

Больше года запускали полностью рабочий танк.Это прорыв.

Гость||

А мужика с лошадью запускать будут? И Ленина с одноименной площади.

Гость||

Эти Т 34 убивали немцев, а немцы все же остались живы и в 90-х годах они задёшево присылали нам мерсы и фольксы с опелями, пусть Б/У но в хорошем состоянии машины были. Теперь у немцев передовая медицина и все высокие и ценные люди из России на операцию всегда в Германию едут.

Имя: Гость
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