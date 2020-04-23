Призвавшего уничтожать нарушителей карантина пензенца наказали

23.04.2020 | 16:11

31-летний житель региона заплатит крупный штраф. Мужчина призывал уничтожать нарушителей, не соблюдающих карантин по коронавирусной инфекции.

Комментарий такого содержания пензенец оставил 27 марта в социальной сети «ВКонтакте» под новостью о том, что не желающим оставаться на карантине жителям областного центра выпишут штрафы.

«Согласно исследованию специалиста ЭКЦ МВД России по Пензенской области, данный комментарий направлен на совершение враждебных действий по отношению к группе лиц, не соблюдающих карантин. С учетом положений Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» такое высказывание является экстремистским», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова

После проверки доступ к комментарию заблокировали, а в отношении его автора возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе).

В четверг, 23 апреля, Пензенский районный суд рассмотрел дело и принял решение оштрафовать мужчину на 10 000 рублей.