Общество

Стихийно образовавшееся в центре Пензы озеро оценили утки

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Во дворе дома № 182 на улице Суворова обнаружили неопознанный водный объект - полноценное озеро, но не лесное, а городское, вполне внушительных размеров и глубины. Подпитывается дождевой водой.

Повезло местным жителям: не нужно ехать куда-то на природу, чтобы ею полюбоваться, достаточно выглянуть в окно или выйти из подъезда - и перед тобой открывается неповторимая флора и фауна улицы. Вороны, трясогузки, голуби - всем здесь нравится.

На гладь озера приводнились и дикие утки. Каким ветром занесло пугливых и свободолюбивых птиц в тесные городские бетонные джунгли, непонятно. К сожалению, мало кто успел заметить ранним утром эту пернатую парочку. Обследовав новый для себя водоем, утка-жена велела селезню-мужу собираться домой.

В условиях человеческой самоизоляции воздух стал чище, людей во дворах меньше, озера возникают. Природа наступает на город.

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Гость||

Пляжей в Пензе нет, благодаря губернатору, будем приезжать туда!

Гость||

Действительно хватит харкаться.Один другого ножом пырнул и т.д.

Гость||

Я там сегодня уже один раз загорала.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не нужно ехать куда-то на природу, чтобы ею полюбоваться, достаточно выглянуть в окно или выйти из подъезда
Чтоб полюбоваться на природу, достаточно зайти в соцсеть. Никакого зоопарка не надо, то же самое, о жизни млекопитающих.

Гость||

Про какую фигню только не написали , даже про лужу. А ведь сегодня 150лет со дня рождения Ленина.

Гость||

Товарищ Резниченко скоро вообще здороваться в эфирах перестанет.

Имя: Гость
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