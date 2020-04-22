Стихийно образовавшееся в центре Пензы озеро оценили утки

22.04.2020 | 19:15

Во дворе дома № 182 на улице Суворова обнаружили неопознанный водный объект - полноценное озеро, но не лесное, а городское, вполне внушительных размеров и глубины. Подпитывается дождевой водой.

Повезло местным жителям: не нужно ехать куда-то на природу, чтобы ею полюбоваться, достаточно выглянуть в окно или выйти из подъезда - и перед тобой открывается неповторимая флора и фауна улицы. Вороны, трясогузки, голуби - всем здесь нравится.

На гладь озера приводнились и дикие утки. Каким ветром занесло пугливых и свободолюбивых птиц в тесные городские бетонные джунгли, непонятно. К сожалению, мало кто успел заметить ранним утром эту пернатую парочку. Обследовав новый для себя водоем, утка-жена велела селезню-мужу собираться домой.

В условиях человеческой самоизоляции воздух стал чище, людей во дворах меньше, озера возникают. Природа наступает на город.