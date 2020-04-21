Общество

Жители домов на улице Островского не перестанут оплачивать капремонт

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В нескольких домах на улице Островского жители хотят платить взносы на капитальный ремонт, но не знают, как это сделать.

Квитанции не принесли, так как вступило в силу постановление об освобождении от оплаты с апреля по июнь.

«Данное постановление распространяется на всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе юридических лиц, собственников, которые формируют фонд на спецсчетах, если иное решение не будет принято общим собранием», - пояснила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева.

Жильцы пятиэтажек не понимают, как организовать собрание в условиях самоизоляции.

«Чтобы собрать, я должна всех обойти. Если кто-то заболеет, я, может, буду виновата, потому что с такой инфекцией никто не знает, здоров ты или болен», - отметила председатель совета дома № 11 Ольга Попова.

«Платежек нет. Меня все спрашивают, как платить. Я в региональный фонд звонила, мне говорят: берите протокол, проводите собрание, собирайте подписи. Но с этим коронавирусом людей-то практически нет, как собирать?» - озадачилась председатель дома № 5 Лидия Шалымагина.

Деньги копятся на спецсчетах. На Островского, 11, собранной за три месяца суммы хватило бы на частичный ремонт торца здания. В доме № 13 разрушены коммуникации.

«Мы свои денежки собираем, чтобы только отремонтировать наш дом. Очень прошу платить, невзирая ни на что. Деньги все равно не пропадут», - заверила председатель дома № 13 Надежда Николаева.

Председатели советов домов на улице Островского призывают жителей уплатить взносы на капитальный ремонт по старым квитанциям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

У нас на наш дом отдельный счет. Мы решили и платим.

Гость||

Так эти дома скоро упадут?

Гость||

После пандемии соберете собрание и оплатите за весь период. Здесь паники быть не должно

Можете не сразу оплатить. Разбить выпавшие месяцы на год иди пол года и увеличить плату за капиталбный ремонт

Имя: Гость
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