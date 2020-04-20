Сетевое издание|18+|Понедельник|20 апр 2020|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |

Общество

В храме Димитрия Донского шьют маски для пензенских волонтеров

Печать

В воскресной школе при храме Димитрия Донского женщины шьют маски. Снабжают им работников церкви, команду добровольцев, которые в условиях режима самоизоляции доставляют пожилым людям продукты, почтальонов.

«В первой партии сшили 311 масок, сейчас заказ на 250. Лекала сняты со стандартной одноразовой медицинской маски. У кого нет машинки, берут работу на дом - объем работы большой, хотя бы раскроить успеют», - рассказала помощник настоятеля по молодежной работе храма Димитрия Донского Татьяна Жолудь.

«Увидела объявление, что требуется помощь, и откликнулась. Нашу семью это в какой-то мере сорганизовало, нашлось чем заняться и дочери, и мужу», - добавила прихожанка храма Галина Лялина.

В церковно-приходском цеху работа спорится в руках мастериц. Здесь не считают, кто больше, кто меньше сшил, а просто радуются, когда стопка готовых изделий растет. Делается одно общее дело.

«Наши дни как бы скрашены этим заказом, потому что так мы можем кому-то помочь», - рассудила Галина Лялина.

Работают на добровольных началах, маски раздают бесплатно - даже при сегодняшнем дефиците материалов.

«Ткань - это очень сложно, потому что все магазины закрыты. Ни резинок, ни ткани купить не можем. Даем объявления и силами наших прихожан обходимся: нам приносят отрезы, фурнитуру», - отметила Татьяна Жолдуь.

С миру по нитке - маски сошьют всем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А казаки ряженые шьют что-нибудь?

Гость||

Так ткань б/у из старого белья?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лекала сняты со стандартной одноразовой медицинской маски.
а она наверное кем то за патентована?

Гость||

Спасибо! Не обращайте внимание на дурные коменты!

Гость||

Инфекцию с этими масками не передадут?

Гость||

А сама РПЦ не может закупить? Денег нет и еле держатся,бизнес просел?

Шить из собранных по домам тряпок,большего маразма не придумать.

Гость||

А я бы побрезговал носить.

Гость||

а там где то бахилы заставляли шить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте