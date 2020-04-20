В храме Димитрия Донского шьют маски для пензенских волонтеров

20.04.2020 | 18:15

В воскресной школе при храме Димитрия Донского женщины шьют маски. Снабжают им работников церкви, команду добровольцев, которые в условиях режима самоизоляции доставляют пожилым людям продукты, почтальонов.

«В первой партии сшили 311 масок, сейчас заказ на 250. Лекала сняты со стандартной одноразовой медицинской маски. У кого нет машинки, берут работу на дом - объем работы большой, хотя бы раскроить успеют», - рассказала помощник настоятеля по молодежной работе храма Димитрия Донского Татьяна Жолудь.

«Увидела объявление, что требуется помощь, и откликнулась. Нашу семью это в какой-то мере сорганизовало, нашлось чем заняться и дочери, и мужу», - добавила прихожанка храма Галина Лялина.

В церковно-приходском цеху работа спорится в руках мастериц. Здесь не считают, кто больше, кто меньше сшил, а просто радуются, когда стопка готовых изделий растет. Делается одно общее дело.

«Наши дни как бы скрашены этим заказом, потому что так мы можем кому-то помочь», - рассудила Галина Лялина.

Работают на добровольных началах, маски раздают бесплатно - даже при сегодняшнем дефиците материалов.

«Ткань - это очень сложно, потому что все магазины закрыты. Ни резинок, ни ткани купить не можем. Даем объявления и силами наших прихожан обходимся: нам приносят отрезы, фурнитуру», - отметила Татьяна Жолдуь.

С миру по нитке - маски сошьют всем.