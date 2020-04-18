Общество

В пензенский приют «Питомец» волонтеры стали приходить реже

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Из приютов начали активно разбирать собак - такие новостные заголовки стали появляться в Интернете, когда люди вошли в режим самоизоляции. Многие захотели стать владельцами животных, ведь тогда появится еще один повод выйти на улицу.

Любовь к братьям меньшим внезапно проснулась у жителей города Владимира и американской Флориды. Пензенцы пока не пойманы на подобном хитроумии - напротив, горожане стали меньше брать четвероногих друзей, как заметили в приюте «Питомец». Волонтеры тоже приходят реже. Животные томятся без внимания и веселых игр.

Не только отсутствием посетителей чревата для питомцев эпидемия коронавируса: корм может закончиться.

«Очень боимся, что из-за кризиса, который сейчас начинается в стране, - у людей падает доход, у кого-то он вообще пропал, - могут упасть наши пожертвования. Этих животных обратно никуда не выпустишь из-за того, что денег на корм нет», - рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Пока еще привозят кто что может. Молодой человек доставил несколько мешков с необходимыми товарами.

«Немножко корма для собак и кошечек, игрушки», - пояснил Максим.

Всего в приюте содержится 200 хвостатых. Но, как говорят сотрудники, волонтеры по просьбам пензенцев подкармливают и животных, обитающих возле закрытых предприятий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо Вам, дорогие волонтеры,работники фонда, за благие дела! Низкий поклон

Гость||

Шкуры на шапки, мясо на сковородку...

Гость||

На еду не берут собак,и то хорошо.

Гость||

Скоро начнется,работы нет, денег нет,ЧС не вводят,жрать становится все меньше,запрет продлят и тут начнется. Кто знает почему ЧС не вводится,а?

Гость||

Да так он даже в Москве не вводится, а ты в Пензе хочешь )))

Гость||

А наша местная власть на него вообще столь ни копейки не выделяет? Почему фонды, волонтеры?

Гость||

Волонтерам самим не хватает корма. Тут уж не до собак.

Имя: Гость
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