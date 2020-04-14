Пензенцам предложили в условиях самоизоляции готовиться к сдаче ГТО

14.04.2020 | 09:21

Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к акции, которую запустил федеральный оператор ВФСК ГТО. Ее участники снимают на видео то, как они в домашних условиях готовятся к сдаче нормативов.

«Друзья, сейчас самое время показать себя и преподать урок тем, кто еще не встал на спортивный путь. Мы уверены, что в период самоизоляции вы не лежите на диване, а с удовольствием занимаетесь домашним спортом. Дорогие ГТОшники, выкладывайте свои домашние тренировки с хештегом #тренировкагто, и мы будем публиковать подборку самых интересных, креативных и информативных роликов», - обратился к своим подписчикам в Instagram региональный оператор ВФСК ГТО в Пензенской области.

«К акции уже присоединились более десятка участников. Претенденты на значок ГТО выкладывают в сеть видео своих физических упражнений для подготовки к сдаче нормативов. Некоторые из этих роликов опубликованы в аккаунте @vfsk_gto58 в Instagram», - сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Также приверженцы активного образа жизни могут воспользоваться видеозаписями домашних тренировок, которые выкладывают в сеть пензенские спортсмены, присоединившиеся к всероссийскому флешмобу «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни».