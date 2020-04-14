Общество

Пензенцам предложили в условиях самоизоляции готовиться к сдаче ГТО

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Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к акции, которую запустил федеральный оператор ВФСК ГТО. Ее участники снимают на видео то, как они в домашних условиях готовятся к сдаче нормативов.

«Друзья, сейчас самое время показать себя и преподать урок тем, кто еще не встал на спортивный путь. Мы уверены, что в период самоизоляции вы не лежите на диване, а с удовольствием занимаетесь домашним спортом. Дорогие ГТОшники, выкладывайте свои домашние тренировки с хештегом #тренировкагто, и мы будем публиковать подборку самых интересных, креативных и информативных роликов», - обратился к своим подписчикам в Instagram региональный оператор ВФСК ГТО в Пензенской области.

«К акции уже присоединились более десятка участников. Претенденты на значок ГТО выкладывают в сеть видео своих физических упражнений для подготовки к сдаче нормативов. Некоторые из этих роликов опубликованы в аккаунте @vfsk_gto58 в Instagram», - сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Также приверженцы активного образа жизни могут воспользоваться видеозаписями домашних тренировок, которые выкладывают в сеть пензенские спортсмены, присоединившиеся к всероссийскому флешмобу «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это Камасутра на фото, я бы похлюпал с ней.

Гость||

Живём в комнате на общей кухне,в 11,6 мХ2, вчетвером.Скажите пожалуйста,как нам одновременно сделать отжимание от пола, для селфи,чтобы отправить вам?Спасибо.Кстати,соседи тоже интересуются,но их пятеро.

Гость||

Без знака ГТО не интересно.

Вот вышел(если повезёт) с самоизоляции,а у тебя на груди сияет знак ГТО!!!

Гость||

А я Дина Черемушкина! Шпагат тяну, натяну на ГТО

Гость||

Рад бы ГТО, печень побаливает.

Гость||

Через неделю самоизоляции жрать нечего будет, а эти про ГТО отрабатывают. страна кретинов

Гость||

на большее ума нет.далеко пойдем......

Гость||

походу не только у граждан крынка подтекает от самоизоляции...

Гость||

вот собственно все, на что способна эта власть

Гость||

Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего)

Гость||

идиоты, какие же идиоты. И дома достали. Пожрать лучше бы и денег принесли. Хоть в одной здравый стране идиотизм такой есть?

Гость||

Может и губернаторскую эстафету на дому проведем, шизики?

Имя: Гость
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