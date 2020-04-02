02.04.2020 | 14:44

В четверг, 2 апреля, федеральный портал с 20-летнем стажем pravda.ru допустил распространенную ошибку - перепутал Пензенскую область с Пермским краем, хотя и упомянул Пензу как областной центр.

Темой статьи стали призывы чиновников к населению самостоятельно шить маски. В начале статьи приводится совет заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Льва Гершанка не сидеть сложа руки, а взять в них «марлю, бинт, кусок ткани».

Затем издание переходит к следующему чиновнику.

«Глава администрации города Кузнецк (Пермская область) Сергей Златогорский тоже посоветовал «выкручиваться самим»: «У меня всю родню в Пензе бабушка обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Раз нет пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», - цитирует издание мэра Кузнецка.

Напомним: эти слова Сергей Златогорский произнес на оперативном совещании в мэрии Кузнецка в среду, 31 марта.

Это не единственный случай, когда россияне путают два региона страны. Даже уроженец Сурского края Павел Воля пел: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!» Впрочем, у пензяков и пермяков много общего не только в названиях городов и их жителей. Например, в Пензе есть памятник Пензяку Толстопятому, а в Перми - Пермяку Соленые Уши.

Но все-таки бабушка-хендмейдер, обеспечившая всю семью мэра Кузнецка защитой от коронавируса, - это пензенский, а не пермский креатив.

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