Сетевое издание|18+|Среда|1 апр 2020|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  87.56  |  $  80.06

Общество | В Пензе взносы на капремонт отменят на три месяца

01.04.2020|18:30
Печать

О том, как реализуется программа капремонта в многоквартирных жилых домах, губернатору по телефону доложила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева. Подписаны договоры на выполнение работ по 166 многоквартирным домам на сумму 53 миллиона, в стадии заключения - 62 документа.

«Предлагаю в этих непростых условиях поддержать наших граждан и освободить их от уплаты взносов по программе капитального ремонта», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Срок - три месяца. Пензенская область пошла по пути столичного региона, где собственников жилья на время избавили от расходов по капремонту.

«Да, надо отменить, чтобы не платить», - согласилась горожанка.

Спустя несколько часов после телефонного разговора постановление было подписано губернатором. Срок его действия - с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Текст документа опубликован на сайте областного правительства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|01.04.2020 19:05|

а потом пришлю квитанции за эти месяцы?

Гость|01.04.2020 19:06|

за чей счет банкет?

Гость|01.04.2020 19:08|

Гость писал(a):

а потом пришлю квитанции за эти месяцы?
Конечно. С государством игра в азартные игры бесполезна.

Гость|01.04.2020 19:10|

Через три месяца увеличат сумму взносов и компенсируют все с лихвой.

Гость|01.04.2020 19:11|

Неужели какой дурак этот воровской оброк оплачивает? В данной ситуации что устроила воровская власть нужно прекращать любые выплаты : ЖКХ, налоги, штрафы, кредиты .... требовать от воров введения карантины а начала выплаты денег населению РФ, а не иностранным жителям Москвы.

Гость|01.04.2020 19:12|

Гость писал(a):

а потом пришлю квитанции за эти месяцы?
нет

Гость|01.04.2020 19:13|

Гость писал(a):

Неужели какой дурак этот воровской оброк оплачивает? В данной ситуации что устроила воровская власть нужно прекращать любые выплаты : ЖКХ, налоги, штрафы, кредиты .... требовать от воров введения карантины а начала выплаты денег населению РФ, а не иностранным жителям Москвы.
А какой дурак эту чушь написал?

Гость|01.04.2020 19:15|

Гость писал(a):

А какой дурак эту чушь написал?
Пусть с ошибками, но человек написал всё верно !

Гость|01.04.2020 20:23|

Я не оплачиваю, и не буду.

А людям, как собакам, кинули скидку на 500 р. Клоун на баяне еще бы напел.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте