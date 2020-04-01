01.04.2020 | 18:30

О том, как реализуется программа капремонта в многоквартирных жилых домах, губернатору по телефону доложила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева. Подписаны договоры на выполнение работ по 166 многоквартирным домам на сумму 53 миллиона, в стадии заключения - 62 документа.

«Предлагаю в этих непростых условиях поддержать наших граждан и освободить их от уплаты взносов по программе капитального ремонта», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Срок - три месяца. Пензенская область пошла по пути столичного региона, где собственников жилья на время избавили от расходов по капремонту.

«Да, надо отменить, чтобы не платить», - согласилась горожанка.

Спустя несколько часов после телефонного разговора постановление было подписано губернатором. Срок его действия - с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Текст документа опубликован на сайте областного правительства.

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