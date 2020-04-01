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Общество | Пензенцам представили подборку настольных игр для нерабочей недели

01.04.2020|09:40
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Специалисты сети книжных магазинов «Читай-город» подобрали для пензенцев настольные игры, с которыми даже в длинные выходные время пролетит незаметно.

1. «Имаджинариум» - это легендарная игра, простая, но очень увлекательная, рассчитанная на четыре-семь человек. Задача участников - придумывать ассоциации к необычным картинкам из коробки. В комплектации 98 карточек из бумаги и картона с необычными рисунками.

2. «Словодел» - это настольная игра для самых эрудированных и грамотных. Нужно разложить игровое поле, раздать участникам фишки с буквами, а после выкладывать на поле слова из полученных букв и считать очки. Слова можно и нужно пристраивать друг к другу, чтобы получить больше победных очков. Игра заканчивается, когда все выложат по последнему возможному слову.

3. «Построй меня!» - в этой игре делается акцент на ловкости и аккуратности. По правилам необходимо построить башню. Участники бросают кубики и по одному достают из нее бруски с выпавшими номерами, а затем переставляют их на вершину одной рукой. Тот, кому выпадет веселое задание, должен его выполнить. На чьем ходу башня рухнет - тот и проиграл.

4. UNO - это забава для внимательных и быстрых. Следует выкладывать друг на друга карточки одинакового цвета или достоинства, использовать специальные карты и не забывать громко кричать «Уно», когда нужно положить последнюю карту из своей руки.

5. «Эволюция. Случайные мутации» - это не замена оригинальной «Эволюции» и не дополнение к ней, а отдельная настольная игра. Она унаследовала от своей предшественницы многие элементы, поэтому тем, кто знаком с обычной «Эволюцией», будет несложно освоить и «Случайные мутации». Более того, некоторые свойства из первой игры и ее дополнений можно использовать и в новинке - список таких карт есть в конце правил.

Эти и многие другие игры доступны для приобретения на сайте «Читай-города». Для желающих действует курьерская доставка - при заказе на сумму от 2 000 рублей она бесплатна.

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