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Общество | На Пензе-I будут закрывать участки путей для капитального ремонта

01.04.2020|10:04
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В четверг, 2 апреля, на станции Пенза-I начнутся плановые работы по капитальному ремонту путей.

Ремонт пройдет в несколько этапов и продлится месяц. Планируется заменить рельсошпальную решетку на протяжении порядка 1,5 км и стрелочные переводы.

В ремонте, который станут выполнять путевые рабочие, будет задействовано 8 единиц техники и специального подвижного состава. При этом участки пути будут закрываться для движения поездов, чтобы сэкономить время и повысить качество.

«График движения пассажирских поездов дальнего следования изменится. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - пояснила пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

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Гость|01.04.2020 10:21|

А они в масках чинить будут? А их будут опрыскивать?

Гость|01.04.2020 10:23|

Гость писал(a):

А они в масках чинить будут? А их
А зачем маски, праздник что ли, бал-маскарад?

Имя: Гость
Комментарий:

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