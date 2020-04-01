01.04.2020 | 10:04

В четверг, 2 апреля, на станции Пенза-I начнутся плановые работы по капитальному ремонту путей.

Ремонт пройдет в несколько этапов и продлится месяц. Планируется заменить рельсошпальную решетку на протяжении порядка 1,5 км и стрелочные переводы.

В ремонте, который станут выполнять путевые рабочие, будет задействовано 8 единиц техники и специального подвижного состава. При этом участки пути будут закрываться для движения поездов, чтобы сэкономить время и повысить качество.

«График движения пассажирских поездов дальнего следования изменится. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», - пояснила пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

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