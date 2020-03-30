Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Общество | В Пензе неиспользованные поездки по транспортным картам перенесут

30.03.2020|16:29
Печать

Пензенцы, которые приобретают транспортные карты, переживают за сгорающие поездки. Во время вынужденной изоляции люди не смогли ими полноценно пользоваться в марте.

«Мне надо продлить, а то осталось два дня. Я не могу. Без проездного что же делать?» - отметила пенсионерка.

Льготники пользуются транспортными картами на 20 поездок по цене 160 рублей и на 40 - за 320. Первую необходимо полностью израсходовать в течение месяца, вернуть сгоревшие нельзя. Вторая подлежит восстановлению, но ее нужно пополнять с учетом грядущего месяца.

«Люди, у которых поездки сгорели, могут прийти с 6 апреля по 15-е в МУП «АРЦИС», мы им здесь их восстановим. Это произойдет в два этапа: в первый день они оставят заявление, а на следующий день или до 15-го числа заберут карту. Поездки восстановятся, и они будут кататься до конца апреля», - объяснил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Мансур Дистанов.

Пензенцы уже атакуют предприятие, многие приходят пополнить карту на следующий месяц. Кассир в зале работает в маске и перчатках, развешаны объявления с просьбой соблюдать дистанцию. Но не все задумываются о потенциальной возможности заражения, встают в очередь вплотную и оформляют карты.

«За продуктами ездить. Что же, из дома не выходить?» - подчеркнула женщина.

«Конечно, сейчас пока лучше не кататься, сидеть дома. Поездки восстановим, проблем не будет», - заверил Мансур Дистанов.

Льготные транспортные карты действуют в городе в автобусах большой вместимости и троллейбусах.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте