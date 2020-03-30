30.03.2020 | 16:29

Пензенцы, которые приобретают транспортные карты, переживают за сгорающие поездки. Во время вынужденной изоляции люди не смогли ими полноценно пользоваться в марте.

«Мне надо продлить, а то осталось два дня. Я не могу. Без проездного что же делать?» - отметила пенсионерка.

Льготники пользуются транспортными картами на 20 поездок по цене 160 рублей и на 40 - за 320. Первую необходимо полностью израсходовать в течение месяца, вернуть сгоревшие нельзя. Вторая подлежит восстановлению, но ее нужно пополнять с учетом грядущего месяца.

«Люди, у которых поездки сгорели, могут прийти с 6 апреля по 15-е в МУП «АРЦИС», мы им здесь их восстановим. Это произойдет в два этапа: в первый день они оставят заявление, а на следующий день или до 15-го числа заберут карту. Поездки восстановятся, и они будут кататься до конца апреля», - объяснил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Мансур Дистанов.

Пензенцы уже атакуют предприятие, многие приходят пополнить карту на следующий месяц. Кассир в зале работает в маске и перчатках, развешаны объявления с просьбой соблюдать дистанцию. Но не все задумываются о потенциальной возможности заражения, встают в очередь вплотную и оформляют карты.

«За продуктами ездить. Что же, из дома не выходить?» - подчеркнула женщина.

«Конечно, сейчас пока лучше не кататься, сидеть дома. Поездки восстановим, проблем не будет», - заверил Мансур Дистанов.

Льготные транспортные карты действуют в городе в автобусах большой вместимости и троллейбусах.

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