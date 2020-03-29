29.03.2020 | 10:55

В воскресенье, 29 марта, губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram напомнил о том, что объявленная Президентом РФ нерабочая неделя не является каникулами.

«Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, решили посвятить выходные походам по общественным местам.

Дорогие земляки! Напоминаю вам о необходимости профилактики. Остановить распространение коронавируса поможет только ограничение социальных контактов», - написал глава региона.

На утро 29 марта в регионе выявлено 5 заболевших опасным вирусом. Еще у троих пациентов первичные тесты дали положительный результат.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В регионе, согласно постановлению губернатора, приостановилась деятельность организаций, закрылись торговые центры, ярмарки, предприятия общепита. В детских садах прием детей будет осуществляться лишь в дежурные группы. Изменилось расписание движения общественного транспорта: маршрутки и автобусы будут работать в режиме выходного дня.

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