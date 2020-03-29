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Общество | Губернатор Иван Белозерцев напомнил о необходимости самоизоляции

29.03.2020|10:55
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В воскресенье, 29 марта, губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram напомнил о том, что объявленная Президентом РФ нерабочая неделя не является каникулами.

«Обратил внимание, что многие граждане, несмотря на просьбы и объяснения, решили посвятить выходные походам по общественным местам.

Дорогие земляки! Напоминаю вам о необходимости профилактики. Остановить распространение коронавируса поможет только ограничение социальных контактов», - написал глава региона.

На утро 29 марта в регионе выявлено 5 заболевших опасным вирусом. Еще у троих пациентов первичные тесты дали положительный результат.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В регионе, согласно постановлению губернатора, приостановилась деятельность организаций, закрылись торговые центры, ярмарки, предприятия общепита. В детских садах прием детей будет осуществляться лишь в дежурные группы. Изменилось расписание движения общественного транспорта: маршрутки и автобусы будут работать в режиме выходного дня.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|29.03.2020 11:06|

Кто привёз заразу???

Гость|29.03.2020 11:11|

penzainform.ru писал(a):

губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram напомнил о том,
Самоизолируемся и будет губернатору и его семейству "кости перемывать".)))))Как там гуляется в коттедже за высоком забором на отжатой у народа земле?Совесть не мучает?Спиться хорошо?Как там доходы с семейного бизнеса?

Гость|29.03.2020 11:12|

ТОлько после самоувольнения губернатора и возврата средств нажитых нечестным путём.

Гость|29.03.2020 11:14|

А может кто не слышет палкой дать по бочине, а потом спросить понял или нет! К сожалению мы глуховатые! И это не в коем случае не насилие, а вынужденная мера! Услыште призедента, губернатора, врачей надо уйти в самоизоляцию, а не в походы в общественные места

Гость|29.03.2020 11:14|

Полностью согласна с губернатором!В нашем регионе самыми непослушными являются люди старше 70 лет!Они(не все разумеется)сидят толпами на лавках около подьездов!77-летняя бабуся имела контакт с большим количеством людей-у 6 со слов СМИ подтвержден короновирус- у 3-их первоначально!Они являются разносчиками почему их не наказывают? Как нам уберечь молодежь,детей если в каждом доме живут чересчур активные старухи?

Гость|29.03.2020 11:16|

Было русским языком сказано:КАНИКУЛЫ.

Гость|29.03.2020 11:17|

тут же зомбированная истерия подтянулась...

Гость|29.03.2020 11:21|

нефтюшка-мать упала до минимумов, рубалек слег, но вот счастье-то - короновирус спешит на помощь!!! Щас под его соусом такие вещи можно провернуть что и сталину не снились

Гость|29.03.2020 11:21|

Напоминаю гражданину Белозёрцеву, что подавляющее количество предприятий, в том числе и государственных под разным видом, в том числе и угрозами, заставляют работников выходить на работу в течении этой "нерабочей" недели. А люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а не как наш губернатор на гособеспечении в почти 500 тыс.в месяц просто не могут себе позволить "самоизолироваться".

Гость|29.03.2020 11:22|

Это всё мадам Брошкина виновата!

Гость|29.03.2020 11:24|

Уважаемый Иван Александрович, надо вводить ЧС в области и уже думать о введении военного положения! Ситуацию нужно брать в оборот иначе ситуация возьмет в оборот! Не все население понимает серьезности пандемии и она уже шагает по территории области! Проявите мудрость вы военный человек и сработайте по военному уставу и в итоге жители скажут спасибо!

Гость|29.03.2020 11:24|

Губернатор с такими доходами может самоизолироватся со своей семейкой лет на 1000 и там еще останется.

Гость|29.03.2020 11:25|

Гость писал(a):

Уважаемый Иван Александрович, надо вводить ЧС в области и уже думать о введении военного положения! Ситуацию нужно брать в оборот иначе ситуация возьмет в оборот! Не все население понимает серьезности пандемии и она уже шагает по территории области! Проявите мудрость вы военный человек и сработайте по военному уставу и в итоге жители скажут спасибо!
Ага, а тебе еще добровольное анальное изнасилование по выходным на площади!

Гость|29.03.2020 11:26|

Гость писал(a):

Полностью согласна с губернатором!
У Митюни произошло раздвоение личности.

Гость|29.03.2020 11:27|

Гость писал(a):

Уважаемый Иван Александрович, надо

Проявите мудрость

Вся его дурная деятельность показала, что он НЕ мудр.

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Имя: Гость
Комментарий:

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