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Общество | Пензенское управление Росгвардии отпраздновало день рождения структуры

27.03.2020|17:40
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Ровно четыре года назад Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в стране нового ведомства - Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В регионах были образованы территориальные органы.

В Пензенской области в состав управления Росгвардии вошли спецотряд быстрого реагирования, отряд мобильного особого назначения, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Все они под общим названием праздновали день рождения структуры.

В 2019 году сотрудники Росгвардии совместно с представителями других правоохранительных органов задержали более ста граждан, подозреваемых в совершении преступлений. А вневедомственной охраной пресечено более 12 тысяч нарушений административного законодательства.

В целях контроля за оборотом оружия подразделения лицензионно-разрешительной работы провели свыше 25 000 проверок. По выявленным нарушениям составлено 1 860 административных протоколов, изъято почти 1 500 единиц оружия.

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Гость|27.03.2020 19:26|

Желаю вам, чтобы нефть стоила 5 баксов,а бакс 500 рублей.

Имя: Гость
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