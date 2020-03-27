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Общество | Пензенские налоговики не будут принимать посетителей старше 65 лет

27.03.2020|10:44
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В четверг, 26 марта, Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило посетителей об изменениях в работе из-за распространения коронавирусной инфекции.

В период с 27 марта по 3 апреля с возможной пролонгацией налогоплательщиков будут принимать только по предварительной записи («Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru).

«При этом заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут», - подчеркнули в УФНС.

Тем, кто не может прислать налоговую и бухгалтерскую отчетность или другие документы через интернет, предлагают оставлять бумаги в специальном боксе при входе в налоговую инспекцию.

«Просим всех с пониманием отнестись к данным ограничениям», - обратилось к населению управление.

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Гость|27.03.2020 11:12|

А жену депутата , а тх кто шляется по разным странам и нищих потом заражает.

Гость|27.03.2020 11:15|

penzainform.ru писал(a):

«При этом заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут», - подчеркнули в УФНС.
Основание?

На лицо дискриминация по возрастному признаку, где омбудсмены и прокуратура?

Гость|27.03.2020 11:36|

Бедные охранники,самая нищая часть великой страны так и будет сдавать по средам экзамены по 60,70 человек?А ведь многие стоят в торговых центрах и кпп.Оловянные головы в фуражках, у вас есть мозг ,при всем уважении?

Имя: Гость
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