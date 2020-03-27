27.03.2020 | 10:44

В четверг, 26 марта, Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило посетителей об изменениях в работе из-за распространения коронавирусной инфекции.

В период с 27 марта по 3 апреля с возможной пролонгацией налогоплательщиков будут принимать только по предварительной записи («Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru).

«При этом заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут», - подчеркнули в УФНС.

Тем, кто не может прислать налоговую и бухгалтерскую отчетность или другие документы через интернет, предлагают оставлять бумаги в специальном боксе при входе в налоговую инспекцию.

«Просим всех с пониманием отнестись к данным ограничениям», - обратилось к населению управление.

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