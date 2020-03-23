Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  86.80  |  $  80.54

Общество | Приложение для просмотра 11 канала стало доступно всем желающим

23.03.2020|15:08
Печать

Теперь и в каждом смартфоне или планшете. В свободном доступе для всех телезрителей. Дома, на работе, в дороге, в отпуске. Везде, где есть интернет, 11-й будет с вами.

«Для удобства просмотра эфира 11 канала по нашей просьбе было создано приложение, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store», - рассказал главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Скачать приложение для смартфона и планшетов можно, отсканировав QR-код или вбив название «Телеканал «Наш дом» в поиск в магазинах Google Play и App Store. Приложение простое в использовании, но в то же время содержит весь необходимый функционал.

«Во-первых, это просмотр эфира 11 канала, во-вторых - удобная телепрограмма, и в-третьих - блок обратной связи, с помощью которого телезрители могут связаться с информационной службой 11 канала и предложить тему для съемок сюжета или поделиться какой-то своей проблемой», - пояснил Владимир Белов.

Что касается пользователей персональных компьютеров, то эфир 11 канала по-прежнему можно посмотреть на сайте PenzaInform.ru в разделе «Телевидение» на вкладке «Онлайн» или в сервисе Яндекс.Эфир.

Тем же телезрителям, у кого 11 канала нет в кабельном, но телевизоры имеют функцию Smart TV, посмотреть любимые программы, узнать о жизни города и области можно с помощью ОТТ-сервисов Peers.TV и Lime HD.

0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 16:06|

А в "ЦИФРЕ" для бабушек слабо начать вещать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте