23.03.2020 | 15:08

Теперь и в каждом смартфоне или планшете. В свободном доступе для всех телезрителей. Дома, на работе, в дороге, в отпуске. Везде, где есть интернет, 11-й будет с вами.

«Для удобства просмотра эфира 11 канала по нашей просьбе было создано приложение, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store», - рассказал главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Скачать приложение для смартфона и планшетов можно, отсканировав QR-код или вбив название «Телеканал «Наш дом» в поиск в магазинах Google Play и App Store. Приложение простое в использовании, но в то же время содержит весь необходимый функционал.

«Во-первых, это просмотр эфира 11 канала, во-вторых - удобная телепрограмма, и в-третьих - блок обратной связи, с помощью которого телезрители могут связаться с информационной службой 11 канала и предложить тему для съемок сюжета или поделиться какой-то своей проблемой», - пояснил Владимир Белов.

Что касается пользователей персональных компьютеров, то эфир 11 канала по-прежнему можно посмотреть на сайте PenzaInform.ru в разделе «Телевидение» на вкладке «Онлайн» или в сервисе Яндекс.Эфир.

Тем же телезрителям, у кого 11 канала нет в кабельном, но телевизоры имеют функцию Smart TV, посмотреть любимые программы, узнать о жизни города и области можно с помощью ОТТ-сервисов Peers.TV и Lime HD.