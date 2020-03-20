20.03.2020 | 11:48

ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует потребителям для решения вопросов, касающихся энергоснабжения, пользоваться дистанционными сервисами. Эта мера связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и в связи с введением в Пензенской области режима повышенной готовности.

В настоящее время все очные центры обслуживания клиентов энергосбытовой компании продолжают работать в штатном режиме. Однако современные возможности дистанционного обслуживания позволяют получить все услуги без посещения офисов и ожидания в очередях.

Оплату счетов, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять при помощи официального сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Подключение электронной квитанции обеспечит доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту клиента.

На официальном сайте компании доступна оплата не только электроснабжения, но и иных жилищно-коммунальных услуг: газо- и водоснабжения, отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами, счетов управляющих компаний, - а также мобильной связи, интернета и ТВ, налогов и штрафов ГИБДД.

Кроме того, передать показания, узнать справочную информацию и получить консультацию по вопросам энергоснабжения можно по телефону контактного центра (8412) 98-78-48. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в автоматическом режиме - круглосуточно и без выходных.