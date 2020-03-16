Мэр Пензы назвал волокиту главной проблемой в работе администрации

В понедельник, 16 марта, на заседании комиссии городской думы мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал об итогах работы администрации за 2019 год.

По просьбе депутата Андрея Цесарева он перечислил проблемные, на его взгляд, точки.

В первую очередь мэр отметил, что есть нарекания к работе с обращениями граждан.

«Это наша общая проблема. Меня тоже не устраивает формулировка «В этом году денег нет, обращайтесь в следующем». С некоторыми жителями такая переписка ведется с 2016 года.

Не всегда все в наших полномочиях, но иногда что-то можно было решить. Мы учимся решать проблемы быстрее», - высказался он.

Среди прочего Андрей Лузгин назвал очень высокую изношенность сетей и проблему с водоотведением.

