В пятницу, 13 марта, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого и Губернаторском доме провели санитарную уборку.
«Все сотрудники галереи бережно приводили экспонаты в порядок от «музейной» пыли, убирали помещения и фондохранилища. Теперь мы готовы к весне и встрече гостей», - сообщается на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по выложенным в Интернет фотографиям, присутствовал и директор культурного учреждения Кирилл Застрожный.
Главный хранитель музея Надежда Тархова сообщила порталу PenzaInform.ru, что непосредственно с картинами (рамами, красочным слоем) работали только специалисты, которые использовали особые, мягкие бархатные тряпки.
«Никакие химикаты, естественно, не применяются», - подчеркнула она, уточнив, что все остальное (стены, радиаторы, полы) - это уже задача смотрителей.
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