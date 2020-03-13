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Общество | В Пензенской картинной галерее с полотен стерли пыль

13.03.2020|11:20
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В пятницу, 13 марта, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого и Губернаторском доме провели санитарную уборку.

«Все сотрудники галереи бережно приводили экспонаты в порядок от «музейной» пыли, убирали помещения и фондохранилища. Теперь мы готовы к весне и встрече гостей», - сообщается на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по выложенным в Интернет фотографиям, присутствовал и директор культурного учреждения Кирилл Застрожный.

Главный хранитель музея Надежда Тархова сообщила порталу PenzaInform.ru, что непосредственно с картинами (рамами, красочным слоем) работали только специалисты, которые использовали особые, мягкие бархатные тряпки.

«Никакие химикаты, естественно, не применяются», - подчеркнула она, уточнив, что все остальное (стены, радиаторы, полы) - это уже задача смотрителей.

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Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|13.03.2020 11:41|

Вот это новость! Новостище! Журналисты из CNN, BBC плачут от зависти

Гость|13.03.2020 11:48|

Вековую пыль?

Патриаху Кириллу нано- пыль убирали в резиденции.До РПЦ Вам далеко.

Гость|13.03.2020 11:49|

ни фига се я хренею от пенза информ

Гость|13.03.2020 11:52|

Смахнули пыль веков, а зря, нет уже той атмосферы старины после лотоса.

Гость|13.03.2020 12:06|

Срочная новость!

Один из сотрудников пензенских шаражек смачно проперделся в туалете бизнес-центра.

Имя: Гость
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