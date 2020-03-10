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Общество | Пензенцам объяснили, куда обращаться при жаре в квартирах

10.03.2020|18:56
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Пензенцы недовольны температурой батарей в их квартирах - она слишком высокая, несмотря на весеннее тепло на улице.

«Конечно, много. Можно и поменьше брать», - отметила пенсионерка.

«В эти дни трогала, очень горячо», - рассказала женщина.

«Много переплачиваем за отопление. У меня двухкомнатная квартира (54,3), я плачу 2 873 рубля 24 копейки», - пояснила горожанка.

Несколько человек написали губернатору. Тот распорядился провести экстренное совещание с участием представителей регионального правительства и руководителей ресурсоснабжающих организаций Пензы и Заречного.

«Начали поступать обращения от граждан, что дома жарко, то есть идет перетоп. Сделано на опережение: у нас сегодня максимальная плюсовая дневная температура, а далее будет постепенное понижение до отрицательных дневных или маленьких плюсовых», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Что касается жалоб потребителей, то в Заречном их нет, в отличие от областного центра. Однако у руководства ресурсонабжающей организации - своя правда.

«По перетопам на сегодняшний день обращений от жителей к нам не поступало. Надо подходить к каждому вопросу индивидуально. Если есть жалобы, мы готовы совместно с управляющей компанией выйти и посмотреть, в чем заключается перетоп», - пояснил руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

В такой ситуации собственник жилья должен позвонить по телефону ресурсоснабжающей организации, который указан в квитанции на оплату отопления, и проинформировать о том, что в его квартире жарко.

Также представители управляющей компании могут отрегулировать подачу теплоносителя с помощью оборудования, находящегося в подвале многоэтажки.

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Гость|10.03.2020 19:40|

перетопы ахахахахахахах

Гость|10.03.2020 19:40|

Что то весьма неприличное на язык так и просится...

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