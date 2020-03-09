09.03.2020 | 11:22

В Пензенской области поисковики передали родным документы красноармейца Василия Степановича Игошина. Его дочь Мария обратилась в общественную приемную «Судьба солдата». Она знала только ФИО отца, место его рождения, а также то, что он пропал без вести в 1942-м.

Поисковики установили, что Василий Игошин 1922 года рождения был телеграфистом, в июле 1942-го попал в плен около деревни Шиздерово Калининской области. Он находился в лагере «Шталаг 342» (г. Молодечно, Белоруссия), где 16 октября того же года погиб.

Помимо документов, дочери бойца передали фотографии памятника жертвам концентрационного лагеря «Шталаг-342» (мемориального комплекса), который был открыт в Белоруссии в 1996 году. Там находятся останки Василия Игошина.

«Информация о воине передана в Государственный архив Пензенской области для внесения изменений в Книгу памяти Пензенской области. В ходе работы общественной приемной «Судьба солдата» только за 2019 год поисковики смогли уточнить судьбы более 100 земляков», - уточнила председатель совета регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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