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Общество | В Никольском районе семейная пара алиментщиков оказалась под арестом

07.03.2020|10:37
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В Никольском районе семейная пара задолжала собственному сыну около 90 тысяч рублей.

В декабре 2019 года у родителей изъяли двухлетнего ребенка и передали органам опеки. Основанием стало увлечение взрослых алкоголем. Мальчик оказался в детском доме. Мать прошла лечение в спецучреждении, однако мера не помогла - ее отношение к собственному ребенку не изменилось.

«Но статус у родителей изменился: при поступлении сына в детский дом они стали алиментообязанными. Теперь в их прямые обязанности входили ежемесячные выплаты алиментов своему мальчику, но эта статья расходов была не запланирована в семейном бюджете. С декабря мать накопила более 53 тысяч рублей долга, а отец чуть меньше - 34 тысячи», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Кроме двухлетнего малыша, у его отца есть еще один ребенок - от предыдущего брака. За долги на его содержание мужчина привлекался и к административной, и к уголовной ответственности, побывав в местах лишения свободы за то, что не стал исполнять обязательные работы. Однако супруга не приняла во внимание его печальный опыт и не взялась за воспитание ребенка.

На обоих супругов были составлены протоколы по факту неуплаты средств на содержание детей. Суд назначил им наказание в виде административного ареста: 14 суток в специальном приемнике и обязательные работы - отцу, а матери - 10 суток.

«Возможно, это время позволит обдумать дальнейшую совместную жизнь и пересмотреть свои взгляды», - добавили в пресс-службе управления.

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Гость|07.03.2020 10:52|

penzainform.ru писал(a):

«Возможно, это время позволит обдумать дальнейшую совместную жизнь и пересмотреть свои взгляды»,
Горбатых исправляет могила.

Гость|07.03.2020 11:32|

Позор государству в люце чиновников.Людей на. Работу устройте , а потом детей забирайте.,

Мне интерестно как на северном кавказе детей забирают , да ни как.

Только у русских можно, что ли получается , работы нет вот и спиваются по тихоньку в россии все выпивают. , а кто то спивается. Позор голубому лоби в РФ.

Гость|07.03.2020 11:44|

Прежде чем требовать алименты государство как-минимум должно каждому жителю страны гарантировать рабочее место с зарплатой в размере не ниже прожиточного минимума работающего плюс прожиточного минимума ребёнка. А иначе откуда алиментообязанный будет брать деньги на выплату алиментов?

Гость|07.03.2020 11:52|

penzainform.ru писал(a):

В декабре 2019 года
Не хило!!! За 2 месяца - 90 тысяч!!! И их получит??? Неужели 2-х летний ребёнок!!!

Гость|07.03.2020 12:05|

У нас как-бы формально социальное государство, гарантирующее каждому право на жизнь. Чтобы жить необходимо иметь работу приносящую доход, значит государство должно каждому гарантировать рабочее место. Теперь можно посчитать какая минимальная з/п должна быть у каждого жителя нашей страны.

1. Ну во-первых это прожиточный минимум работающего человека - это сейчас где-то 12 тысяч.

2. Человеку надо где-то жить - значит ещё плюс тысяч 7 на аренду скромного жилья.

3. Чтобы страна не вымирала в каждой семье должно быть минимум 2 детей. Значит каждый человек должен быть в состоянии содержать на свою з/п хотя-бы одного ребёнка

это ещё плюс прожиточный минимум на одного несовершеннолетнего где-то 10 тысяч.

4. Детям тоже жить где-то нужно - плюсуем ещё оплату аренды жилья на ребёнка еще 7 тысяч.

5. Также взрослый человек по-нашим законам обязан платить алименты своим неработающим родителям - значит ещё плюс один прожиточный минимум на родителя, это примерно 10 тысяч.

6. В период пока жена находится в декрете ей тоже положено платить алименты в размере прожиточного минимума - это ещё 10 тысяч.

Складываем все цифры и получаем что на данный момент наше социальное государство должно гарантировать каждому рабочее место с зарплатой как-минимум 56 тысяч. И это ещё не считая что прожиточные минимумы у нас занижены раза в 2, а то и в 3.

Гость|07.03.2020 12:06|

Да уж отдай ребёнку последние деньги,а сам с голой жопой ходи.Не работал 3 недели,так мне 9000 р.долг повесили,потом на работу устроился,4 мес. Долг с зарплаты списывались.

Гость|07.03.2020 12:11|

Гость писал(a):

Не хило!!! За 2 месяца - 90 тысяч!!! И их получит??? Неужели 2-х летний ребёнок!!!
Слышал, что в детских домах расходы на детей очень большие, чуть ли не под 50 тысяч в месяц, так-что всё сходится.

Гость|07.03.2020 12:28|

Алкаши родители-бедный малыш!В первом браке у папашки может мама ребенка не пьющая!Нашел такую же как сам-алкашку!Страшно за детей в таких семьях!

Гость|07.03.2020 12:30|

Гость писал(a):

Слышал,
Расходы нужны реальные!!! Если в семье на одного человека 10 -15 тыс. руб заложено ГОСУДАРСТВОМ, в дет.доме неужели 50т.? Можно написать по слухам и 5 млн.руб в день!!!!!! и ВСЁ СОЙДЁТСЯ!!!

Гость|07.03.2020 13:59|

Если считать 25% ( на одного иждивенца)или 33% на 2-х от среднего заработка в регионе, то выходит 6-7 тыс. руб в месяц!!!

Имя: Гость
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