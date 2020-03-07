07.03.2020 | 10:37

В Никольском районе семейная пара задолжала собственному сыну около 90 тысяч рублей.

В декабре 2019 года у родителей изъяли двухлетнего ребенка и передали органам опеки. Основанием стало увлечение взрослых алкоголем. Мальчик оказался в детском доме. Мать прошла лечение в спецучреждении, однако мера не помогла - ее отношение к собственному ребенку не изменилось.

«Но статус у родителей изменился: при поступлении сына в детский дом они стали алиментообязанными. Теперь в их прямые обязанности входили ежемесячные выплаты алиментов своему мальчику, но эта статья расходов была не запланирована в семейном бюджете. С декабря мать накопила более 53 тысяч рублей долга, а отец чуть меньше - 34 тысячи», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Кроме двухлетнего малыша, у его отца есть еще один ребенок - от предыдущего брака. За долги на его содержание мужчина привлекался и к административной, и к уголовной ответственности, побывав в местах лишения свободы за то, что не стал исполнять обязательные работы. Однако супруга не приняла во внимание его печальный опыт и не взялась за воспитание ребенка.

На обоих супругов были составлены протоколы по факту неуплаты средств на содержание детей. Суд назначил им наказание в виде административного ареста: 14 суток в специальном приемнике и обязательные работы - отцу, а матери - 10 суток.

«Возможно, это время позволит обдумать дальнейшую совместную жизнь и пересмотреть свои взгляды», - добавили в пресс-службе управления.

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