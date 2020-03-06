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Общество | Пензячек поздравят с женским днем известные мужчины города

06.03.2020|15:17
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Слабый пол достоин слов восхищения 365 дней в году, а в преддверии Международного женского праздника - особенно. 11 канал готовит к эфиру телевизионные ролики с поздравлениями в адрес прекрасных дам от известных земляков: политиков и общественных деятелей, представителей культуры и искусства, бизнесменов, выдающихся спортсменов.

Пензенские мужчины являются самыми искренними поклонниками дорогих, любимых и единственных. Недаром жительницы Сурского края славились своей привлекательностью во все времена.

«В мемуарах выдающихся писателей, связанных с Пензенским краем, звучат две очень интересные и образные фразы о красоте пензенских женщин. Один из писателей определил их как «пензенские - хорошенькие», а второй вообще назвал Пензенскую губернию садом красавиц», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Бывая в разных уголках мира и возвращаясь в родной город Пензу, я могу вам сказать: любимые, милые, дорогие, нежные, очаровательные, вы - лучшие! Вы самые красивые!» - отметил музыкант, композитор, продюсер Семен Гольцман.

Милые женщины, смотрите 11 канал и помните, что ваши мужчины вас любят и ценят. Всегда. 365 дней в году!

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Гость|06.03.2020 18:49|

Лидин будет поздравлять?

Гость|06.03.2020 19:00|

С известными нужно осторожнее. Одного вон в Сосновоборск возят регулярно.

Гость|06.03.2020 20:01|

Меня терзают смутные сомнения...

Гость|06.03.2020 20:26|

Гость писал(a):

Гость|06.03.2020 19:00|

С известными нужно осторожнее. Одного вон в Сосновоборск возят регулярно.

так здесь одного на фото тоже немного судили

Гость|06.03.2020 20:31|

Каков народ... ...такие и бояре.

Гость|06.03.2020 20:34|

а на 1 фото чел чем известен ?

Гость|06.03.2020 21:15|

Судимостью за неправильные пищевые добавки,которые он продавал!

Гость|06.03.2020 21:35|

ни одного "известного" мужчину города НЕ знаю

Гость|06.03.2020 23:46|

Ну вот гоблина с первой фотки, который таблетками барыжил, знаю. А остальные кто?

Гость|07.03.2020 01:40|

Гость писал(a):

С известными нужно осторожнее. Одного вон в Сосновоборск возят регулярно.
За бюджетные средства. В СИЗО его!

Имя: Гость
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